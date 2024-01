Le milieu de terrain de l’AS Rome, Houssem Aouar, s’est dit aussi impatient de bien commencer avec la sélection nationale. L’ancien joueur de l’Olympique lyonnais, est passé par des moments difficiles mais se dit prêt à tout donner pour honorer son contrat avec l’Équipe nationale. Aouar évoque les bonnes conditions dans lesquelles les Verts ont travaillé durant plusieurs jours de préparation. « Nous sommes dans de bonnes conditions, le terrain d’entraînement est parfait, on n’a pas cette excuse de la pelouse, ça nous aide à pratiquer ce qu’on sait faire. On aborde la coupe d’Afrique avec beaucoup de sérieux et de confiance, c’est un rendez-vous important, du moment que ça nous permet de rentrer dans la compétition. Si par malheur on commence mal, on se met une mauvaise pression d’entrée de jeu, on tâchera de bien démarrer, car nous avons de grandes ambitions. On espère enchaîner sur un deuxième match. Sur un plan personnel, je me sens bien, j’ai pu récupérer de ma blessure, physiquement j’ai bien travaillé », lâche-t-il.