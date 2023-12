Titulaire dans cette rencontre remportée par son équipe deux buts à un à l'extérieur contre KAS Eupen, en championnat de Belgique, l'attaquant international algérien de l'Union Saint-Gilloise, Mohamed-Amine Amoura a de nouveau fait parler de lui, ce samedi. Auteur jusqu'ici de 12 buts en championnat, Amoura qui a été remplacé à la 83' de jeu, a marqué son 13e but de la saison en Jupiler-League Belgique. L'Algérien devient ainsi le joueur professionnel algérien le plus prolifique en Europe. C'est aussi son 16e but en toutes compétitions confondues. 13 réalisations donc en championnat, 2 en Europa League et 1 en coupe de Belgique. Des performances qui lui ont valu l'intérêt de grands clubs en Europe. Après Marseille et Liverpool, la presse anglaise évoque aussi la piste d'Arsenal FC qui aurait coché le nom de l'enfant de Jijel parmi les joueurs susceptibles d'être recrutés.

Un club de Bundesliga sur Boudaoui

Un autre ancien joueur du Paradou AC attire la convoitise des équipes allemandes de Bundesliga, cet hiver. Il s'agit du milieu de terrain niçois, Hichem Boudaoui. Performant cette saison avec l'OGC Nice, le milieu de terrain algérien Boudaoui est très courtisé, cet hiver. Dans le viseur de pas mal de clubs anglais, à l'image de Brighton Albion et Aston Villa, le joueur de l'Équipe nationale, a aussi des courtisans en Allemagne. Selon les médias germaniques, le RB Leipzig, s'est déjà renseigné sur la situation de Hichem. Une bonne piste pour le natif de Béchar, lorsqu'on connaît le standing de ce club considéré lors des dernières années, comme une équipe du top 4 de la Bundesliga.

En grosses difficultés avec le FC Nantes Atlantique depuis qu'il avait annoncé son choix pour l'Algérie, l'autre jeune talent algérien Jaouen Hadjam devrait bouger, cet hiver. Selon le journal français Ouest France, Hadjam, a obtenu un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Sous contrat jusqu'en 2027, l'ancien joueur du Paris FC, pourrait rejoindre le championnat d'Allemagne pour sauver sa saison et espérer reprendre sa place en équipe d'Algérie. Trois clubs ont émis le voeu de l'accueillir. Il s'agit de l'Union de Berlin, Leverkusen et Stuttgart.

Après avoir raté de peu son transfert au Dinamo Zagreb, l'été dernier, le milieu de terrain algérien du Paradou AC, Yacine Titraoui, serait sur le point de conclure un transfert plus intéressant, cet hiver. L'enfant de M'sila est en négociations avancées avec un club de Ligue1 Uber Eats. Présenté comme l'un des joueurs les plus prometteurs du championnat algérien, Titraoui aurait pris une décision de quitter son club pour rallier Montpellier qui le voulait, faut-il le rappeler, l'été dernier. Ainsi donc, le club gardois est revenu à la charge et aurait proposé 1 million d'euros aux dirigeants du PAC.

L'offre existe mais...

Même si aucune confirmation n'est annoncée, cette offre présentée par Montpellier pour le jeune joueur du Paradou AC, Yacine Titraoui, aurait été apparemment prise en considération par les responsables du club algérois, mais reste sans réponse officielle. Cette piste n'a pas encore dépassé le cadre des négociations. En attendant donc la concrétisation de ce dossier, un dirigeant du club paciste, nous a confirmé l'intérêt et même la proposition envoyée, cette semaine, à propos d'un éventuel transfert de Titraoui, mais à l'heure où nous mettons sous presse rien n'est encore acté. Notre source rajoute que d'autres équipes sont aussi sur le milieu défensif de l'Équipe nationale espoir et suivent l'évolution du dossier de ce joueur, aux qualités avérées.