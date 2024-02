L’Algérien a porté le maillot des Aiglons 115 fois

Comme attendu et souhaité par l'ensemble des supporters des Verts, le défenseur international algérien Youcef Atal, a quitté officiellement l'OGC Nice, vendredi, soit quelques instants avant la clôture du marché des transferts en Turquie. Devenu indésirable à Nice, en raison de ses positions en faveur de la cause palestinienne, le latéral droit de l'Équipe nationale a trouvé un point de chute en Super Ligue turque où il vient de s'engager avec Adana Demirspor.

L'actuel 9e du championnat turc, a donc mis fin au cauchemar de l'Algérien en Côte d'Azur.

Dans une situation difficile sur le plan sportif, notamment depuis son soutien affiché aux vitrines des bombardements sionistes sur les habitants de Ghaza, suivi d'une condamnation exagérée par le parquet de Nice qui lui avait infligé 8 mois de prison avec sursis assortie d'une amende de 45000 euros, pour «provocation à la haine», l'avenir d'Atal était bel et bien scellé avec Nice. C'est ainsi qu'il a obtenu l'accord de ses dirigeants pour s'expatrier en signant un contrat de 6 mois à Adana Demirspor, vendredi après avoir passé avec succès la visite médicale obligatoire avant chaque transfert.

La formation turque d'Adana Demirspor qui compte dans ses rangs quelques stars du football européen à l'image de Mario Balotelli, Yusuf Sari, et le Portugais Nani, a annoncé officiellement l'arrivée de l'international algérien, Youcef Atal, vendredi en début de soirée. Sans compétition, depuis la dernière coupe d'Afrique des nations où il avait disputé trois matchs avec l'Algérie, Atal aura une belle aubaine de rebondir en Super Ligue turque.

Nice qui ne comptait plus sur ses services depuis son retour de sanction, le mois de décembre passé, a clairement mis l'accent sur l'Algérien après le recrutement de Valentin Rosier sur le côté droit de la défense, cet hiver. Atal a bien compris donc que son départ était devenu inéluctable pour relancer sa carrière, et espérer préserver sa place en équipe d'Algérie. Et c'est ce qu'il a conclu officiellement avant-hier avec ce transfert de dernière minute à Adana Demirspor pour avoir plus de temps de jeu et retrouver du plaisir à jouer au football loin des calculs politiques exercés sur lui en France.

À quelques heures de la clôture du marché des transferts en Turquie, Adana Demirspor a annoncé l'arrivée du latéral droit de l'Équipe nationale algérienne, Youcef Atal, jusqu'à la fin de la saison.

Le club de Nice, de son côté, a aussi confirmé le départ de son joueur algérien en rendant un hommage bien timide à Atal qui a porté le maillot des Aiglons 115 fois, pour 12 buts inscrits. «Arrivé à Nice en 2018, le latéral droit avait enthousiasmé le public niçois lors de sa première saison. Et si des blessures avaient malheureusement émaillé les années qui suivirent, une fois sur le terrain chacune de ses chevauchées pouvait faire basculer les rencontres comme encore début septembre contre Strasbourg. Le club lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.»

Peut-on notamment lire dans ce communiqué rendu public par le club niçois en guise donc d'hommage.