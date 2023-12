Youcef est condamné à diffuser la décision de justice sur son compte Instagram

Après avoir affiché son soutien aux victimes palestiniennes, bombardées depuis plus de 2 mois maintenant, par l'armée sioniste israélienne, le latéral droit de l'Équipe nationale, Youcef Atal, a été poursuivi pour «appel et provocation à la haine et à la violence», suite à une publication d'une vidéo sur son compte Instagram. Atal qui s'est présenté donc à la barre avant-hier, s'est défendu pour les accusations portées contre sa personne. Soumis à un éprouvant interrogatoire par les différents avocats des parties civiles, le natif de Boghni, a répondu à presque toutes les questions du parquet de Nice. L'international algérien a profité de l'occasion pour expliquer les circonstances de cette affaire. «J'ai partagé la vidéo parce que j'ai pensé que c'était un message de paix et que les gens sont en train de souffrir pendant cette guerre. J'ai partagé parce que je pensais que c'était vraiment un message de paix. Je veux que les gens arrêtent de souffrir. Ça n'est pas dans mon intention d'être contre n'importe quelle personne. Malheureusement je n'ai pas fini la vidéo», lâche le défenseur de Nice.

Une réponse à laquelle le procureur près le tribunal de Nice a requis 10 mois de prison avec sursis et une amende de 45 000 euros contre l'Algérien. Le latéral droit de l'EN est également condamné à diffuser la décision de justice sur son compte Instagram pendant une durée d'un mois.

Le stage de Lomé n'est pas compromis

Suspendu par la Ligue de football professionnel française pour 7 matchs durant, le verdict final de Youcef Atal concernant cette affaire «appel à la haine et à la violence», sera rendu le 3 janvier prochain, soit 2 jours après le début du stage des Verts prévu à partir du 1er à la capitale togolaise Lomé. Si rien ne change à sa situation vis-à-vis de son club (toujours suspendu), cela ne devrait pas le pénaliser pour autant vis-à-vis de la sélection algérienne. Considéré comme un élément incontournable du groupe des Verts, Atal jouera bien la coupe d'Afrique des nations 2024, quel que soit le verdict qui sera rendu le 3 janvier par le parquet de Nice. C'est ce que nous avons appris de sources sûres de la FAF. Bien sûr, sous réserve de blessure ou d'un quelconque autre souci extra sportif. Par ailleurs, plusieurs de ses coéquipiers en Équipe nationale ont tenu à lui montrer leur solidarité en cette difficile période, à l'image de Ramy Bensebaïni, Mahrez et Feghouli qui ont publié des messages de soutien pour leur camarade à travers leurs comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Il rejoindra la sélection à temps

La situation de l'international algérien Youcef Atal aurait pu bien connaître une meilleure issue sans ses poursuites engagées contre lui pour «provocation à la haine en raison de la religion».

Atal aurait repris la compétition face au Havre AC, et bénéficié de quelques matchs avant de rejoindre la sélection en stage à Lomé (Toge) à partir du 1er janvier. Sous contrôle judiciaire depuis le 18 octobre passé, l'Algérien avait été autorisé à se rendre en Algérie et aussi au Mozambique le mois de novembre passé sans être inquiété. Ce qui ne devrait donc pas l'empêcher de rejoindre ses camarades à temps en sélection pour le stage d'avant- CAN.

Ce qui signifie que le défenseur de l'Équipe nationale ne devrait donc pas rater la première partie du regroupement pré-compétitif qui se terminera le 10 janvier par un dernier match test face au Burundi programmé le 9 dudit mois.