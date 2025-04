À la faveur de sa large victoire obtenue, vendredi passé, sur le score de 5 buts à 0 contre la formation d’Al Ahli de Doha, l’équipe d’Al Sadd SC où évoluent trois Algériens, en l’occurrence Youssef Atal, Abdessamed Bounacer et Adam Ouans, a officiellement validé son 18e titre de champion du Qatar. Ayant déjà mis un bras sur le trophée de champion du Qatar, il y a quelques jours, le club le plus titré au Qatar, invaincu depuis le mois de janvier passé, a remporté donc le titre pour la deuxième fois consécutive après une lutte acharnée cette saison avec son grand rival à la Qatar Stars League, Al Duhail FC. Arrivé en début de saison, et qualifié récemment en championnat, l’arrière-droit de l’équipe nationale Youcef Atal aura disputé 6 des 22 journées que compte le Championnat Qatari. L’ancien joueur du Paradou AC, très pesant dans le jeu de son équipe, notamment en Ligue des champions asiatique, où il était qualifié, a marqué un but et délivré deux passes décisives. Atal, qui a déjà terminé champion avec le Paradou AC en 2017 en Ligue 2 algérienne, remporte ainsi le premier titre de champion de sa carrière, dans une Ligue majeure.