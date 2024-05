Dimanche soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé 3 à 1 face au FC Lorient en Ligue 1.

Les Olympiens ont pu compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé. Auteur de 29 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, le Gabonais sera en lice ce soir pour remporter le trophée UNFP du meilleur joueur de notre championnat.

En attendant de connaître le verdict, l'ancien joueur de l'ASSE s'est adjugé un autre trophée. En effet, il a gagné le prix Marc-Vivien Foé. «Pierre-Emerick Aubameyang a été élu ce lundi 13 mai meilleur joueur africain du championnat de France de football (Ligue 1) 2023-2024 par un jury rassemblé par RFI et France 24. Après 2013, c'est la deuxième fois de sa carrière que le joueur gabonais est lauréat», a indiqué RFI.

Avec 252 points obtenus, sur un panel d'environ 80 votants, PEA se place devant Achraf Hakimi (PSG, 136 points) et Nabil Bentaleb (LOSC, 122 points).