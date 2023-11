Dans une interview accordée à L'Équipe, cette semaine, Jean-Michel Aulas est revenu sur les incidents survenus dimanche soir avant l'Olympico entre l'OM et l'OL.

Cette affaire continue de faire des remous en France, où certains sont même allés jusqu'à remettre en cause l'aspect sécuritaire dans ce pays qui organisera les Jeux olympiques 2024, l'été prochain, à Paris. Voulant savoir comment il avait vécu les incidents du bus lyonnais caillassé à Marseille, l'ex- patron de l'OL répond:

«Comment j'ai vécu les incidents?

Avec beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup d'énervement. Malheureusement, ce sont des débordements qui se renouvellent souvent. J'ai comptabilisé au moins quatre à cinq histoires un peu identiques, sans blessé important, à part des coupures.

On se rend compte que l'on a frôlé le drame avec des conséquences graves pour l'Olympique Lyonnais.

Il y a la situation sportive, celle du club en général et cette blessure très grave de Fabio et de son adjoint. On a l'impression qu'on laisse faire les choses.

(...) Là, je suis un peu en auditeur libre, mais avec une certitude: cette fois-ci, il y a un blessé grave et la prochaine, il y aura des morts. Je suis ulcéré de voir qu'on ne prend pas toutes les précautions pour que ça n'arrive pas.

Il y avait un certain nombre d'infos selon lesquelles les attaques étaient prévues.»