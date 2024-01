Les Verts joueront leur 15e finale de l’Histoire

Dans un match qu'elle a dominé de bout en bout face au Cap-Vert en demi-finale du championnat d'Afrique des nations (CAN 2024), la sélection algérienne a arraché une qualification méritée en finale de ce tournoi qui se déroule en Égypte. Les Verts ont battu, jeudi soir, leur adversaire sur le score de 32 à 26 (mi-temps: 16-08). Ainsi pour cette 15e finale continentale que disputera l'Algérie, les Verts défieront l'Égypte, pays organisateur de ce tournoi africain, cette année. Les Égyptiens, ont battu un petit peu plus tôt ce jeudi la Tunisie sur le score de 30 à 25.

Cette performance qui permet à l'Algérie de disputer sa 15e finale continentale de son histoire et d'essayer d'arracher une qualification directe aux Jeux olympiques de Paris 2024, a été saluée comme il se doit par l'ensemble des Algériens et à leur tête, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a adressé à travers une publication dans ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, un message de félicitations très fort à l'ensemble de la famille du handball algérien. Une belle prouesse qui permet aussi aux capés de Farouk Dehili d'assurer leur présence lors du prochain Mondial de handball prévu en Norvège en 2025. Le parcours de l'Équipe nationale dans cette coupe d'Afrique des nations de handball qui se déroule au Caire en Égypte, a été des plus éloquents. En effet, avant d'arriver à cette finale, le Sept national, conduit pas Farouk Dehili, appelé à la rescousse suite au départ de Salah Bouchekriou, a réussi un sans-faute. Les camarades de Redouane Saker, ont remporté leurs trois matchs de poule (Gr. C), respectivement, contre le Gabon (31-27), la Libye (34-19) et le Maroc (30-23). En quarts de finale, l'Algérie a nettement balayé la RD Congo sur le score de 36-23 pour valider son ticket dans le dernier carré. Une belle performance qui redonne de l'espoir au peuple algérien déçu par la sortie sans gloire des Verts au premier tour de la coupe d'Afrique de football qui se déroule en Côte d'Ivoire. En effet, en dépit des moyens investis pour une bonne représentation des Verts dans cette CAN 2024 de football, les camarades de Mahrez ont déçu par ce catastrophique parcours, heureusement effacé par cet exploit de l'Équipe nationale de Handball.

Les Algériens, fiers de cette brillante qualification du Sept national en finale, sont à présent revenus de la désillusion, enregistrée après l'élimination de l'Équipe nationale de football par la Mauritanie, mardi dernier, à Bouaké.

Le message fort du chef de l’État

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité jeudi la sélection nationale de handball pour sa double qualification au Mondial et à la finale du championnat d'Afrique des nations 2024. Le président de la République a écrit dans son compte personnel sur les réseaux sociaux: «Félicitations à la sélection nationale de handball pour sa double qualification au Mondial et à la finale du championnat d'Afrique des nations...

Merci pour cet exploit que vous avez offert aux Algériennes et Algériens, ce qui incombe aux responsables concernés de mobiliser présentement et à l'avenir tous les moyens au profit de cette sélection, afin qu'elle préserve sa performance.

Je vous souhaite plein succès lors de la finale.» Rapporte l'Agence presse service.