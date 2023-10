Le cycliste algérien Azzedine Lagab a décroché la deuxième place au Grand Prix d’Ongola (Cameroun), disputé dimanche matin, sur une distance de 117 kilomètres, et ayant vu son jeune compatriote Ayoub Ferkous se contenter de la cinquième place. Outre Lagab et Ferkous, la sélection algérienne (seniors/messieurs) de cyclisme sur route a engagé quatre autres cyclistes dans cette compétition internationale, à savoir : Hamza Yacine, Abdallah Benyoucef, Abderraouf Bengayou et Mohamed Abderrahmane Kessir, sous la direction du coach Abdelbasset Hannachi. Juste avant le Grand Prix d’Ongola, la sélection algérienne avait pris part à la 23e édition du Grand Prix Chantal Biya, disputée du 3 au 7 octobre au Cameroun, et remportée finalement par l’Algérien Hamza Yacine. L’international algérien avait décroché le maillot jaune avec un total de 73 points, devant le Rwandais Tuyizere Etienne (54 pts) et le Marocain Ed Doghmy Mohcine (40 pts). Hamza Yacine a remporté également le maillot vert du meilleur sprinter.