Relégué sur le banc de touche pour la seconde fois de suite en raison de son manque d’efficacité, l’attaquant international algérien de New York City, Monsef Bakrar a enfin retrouvé le chemin des filets. Ce samedi, l’ancien joueur de l’Entente de Sétif, a marqué son premier but de la saison en MLS, offrant par la même occasion la victoire dans le derby new-yorkais.

Après avoir ouvert le score dès la 3’, New York City s’est fait rejoindre dans les arrêts de jeu de la première période.

Tenu en échec sur le score d’un but partout, en deuxième mi-temps l’entraîneur de New York City, décide de faire rentrer Bakrar à la 58’. L’Algérien ne tardera pas à donner raison à son coach en inscrivant le but de la victoire six minutes plus tard.

En effet, toujours aussi bien placé dans la surface adverse, Monsef parvient à devancer son vis-à-vis pour couper la trajectoire du ballon au premier poteau donnant ainsi une avance méritée pour son équipe à la 64’. À cinq minutes de la fin, Bakrar était à deux doigts d’inscrire le doublé, mais sa frappe est repoussée par la transversale.