Après Sidi Moussa, Constantine. L'Équipe nationale de football est arrivée, hier en fin de matinée à Constantine, pour poursuivre sa préparation en prévision du match amical prévu contre le Cap-Vert, demain. Les protégés de Djamel Belmadi, effectueront, cet après-midi, leur dernière séance d'entraînement au stade Chahid Hamlaoui de Constantine avant le match de demain prévu à 20h00. Lors de cette ultime séance d‘entraînement, le sélectionneur national Djamel Belmadi, concentrera son travail avec les joueurs, dans la mise en place du volet technico-tactique, pour contrer cette formation du Cap-Vert que la sélection algérienne n'a jamais rencontrée. De plus, la sélection algérienne va rencontrer une équipe du Cap-Vert qui possède le même profil de jeu que les Portugais. Et c'est ce que le coach Belmadi veut découvrir, lui, qui insiste à chacune de ses interventions, sur le fait qu'il veut jouer contre toutes les équipes qui ont le même jeu que celui des adversaires que les Verts doivent rencontrer. Ceci, bien évidemment, sans oublier de rencontrer en amical, toujours, d'autres équipes des mieux classées dans la hiérarchie mondiale du football. Et il se trouve, justement, que l'Égypte, est le deuxième sparring-partner des Verts le 16 du mois en cours, aux Emirats arabes unis. Les Verts s'entraîneront donc deux fois sur cette pelouse du stade Hamlaoui de Constantine, et non sur les terrains annexes, pour avoir plus de repères sur ce rectangle vert qui a connu quelques retouches pour être fin prêt pour cette rencontre bien qu'elle soit amicale. Sur le plan de l'effectif, et aux dernières nouvelles, Islam Slimani a été le dernier joueur à rejoindre le groupe, après avoir disputé son match avec son club à Belo Horizonte face à l'Atletico Mineiro (2-1). Ce qui a permis à son équipe Coritiba de quitter la dernière place du classement pour la première fois depuis plusieurs semaines. Ce qui est de bon augure pour les fans de ce club. L'effectif des Verts est donc au complet, et le coach Belmadi, aura l'embarras du choix pour désigner le «onze» qui devrait disputer ce premier match amical contre le Cap-Vert. Mieux encore, tous les joueurs qui sont bien opérationnels, rejoignent les Verts avec un moral au beau fixe après avoir réalisé de bons matchs avec leurs clubs respectifs. Ce qui est le cas, par exemple du capitaine Mahrez, de Slimani, Gouiri, Aouar, Amoura, Ghezal, Zerrouki Feghouli et Mandi qui revient de blessure. Même Aït Nouri qui a été blessé lors du dernier match de son équipe, dimanche dernier, où il n'a pas terminé la partie, après une légère blessure, qui n'est pas jugée dangereuse. Du côté des adversaires des Verts, l'entraîneur Pedro Leirao Brite dit «Bubista» samedi avec 5 joueurs, avant-hier à Constantine, n'a pu programmer une première séance d'entraînement à cause du nombre très restreint de son effectif. Ayant élu domicile à l'hôtel Alexandre du Khroub, les Cap-Verdiens devaient être au complet, hier, pour un début de travail, soit à 48 heures de leur rencontre face à la sélection algérienne.