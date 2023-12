Sur une série de 8 victoires consécutives, le MC Alger aura une belle occasion de confirmer sa suprématie en Ligue 1 Mobilis, à l'occasion du grand derby algérois prévu lundi prochain, face à l'USM Alger. Une rencontre certes pas encore décisive, étant donné qu'on est encore très loin de la fin du championnat, mais qui revêt apparemment un intérêt particulier pour l'entraîneur français du Mouloudia, Patrice Beaumelle. N'ayant toujours pas digéré ce revers essuyé contre les Rouge et Noir, 2 buts à zéro, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, lance le derby et parle déjà de revanche à prendre sur cet adversaire. Pour ce faire, Beaumelle, pourra compter sur ses fers de lance, Belaïli et Naïdji qui marchent sur l'eau et aussi sur le retour de son milieu de terrain Mohamed Benkhamessa, de retour de suspension.

Revanche à prendre

Le Mouloudia d'Alger abordera les choses sérieuses dans ce championnat qu'il domine de bout en bout avec ses 9 victoires en 10 matchs joués, face à son ennemi juré l'USM Alger. Ce derby sera le premier véritable test pour les Mouloudéens qui affrontent par la suite les grosses cylindrées à l'image de la JS Kabylie, et le Chabab de Belouizdad. Après donc sa reluisante victoire contre l'USMK, qui permet au Mouloudia de lâcher ses poursuivants, l'entraîneur Patrice Beaumelle pense déjà à ce match du 25 décembre contre l'USMA. Malgré sa confortable avance au classement, le MC Alger ne compte pas du tout céder le moindre point. C'est en tout cas ce qu'on a pu comprendre des déclarations de l'entraîneur Beaumelle: «Avant le match de Khenchela, j'ai demandé à mes joueurs de ne pas trop penser au derby pour rester concentrés sur le match de l'USMK. Maintenant que nous avons gagné ce match, place à l'USMA! C'est vrai que ce derby est spécial pour nous et même pour nos fans et on fera tout pour prendre notre revanche de la saison dernière et aussi pour creuser l'écart avec l'USMA, qui est un adversaire potentiel pour le titre et peut revenir dans les prochaines journées», a-t-il notamment dit.

Bien préparer la JSK et le CRB

La fin de l'année 2023 s'annonce décisive pour le Mouloudia d'Alger. Il faut dire que cette série de matchs à venir, déterminera à un pourcentage très élevé l'avenir des prétendants pour le sacre final cette saison. Il va sans dire que trois victoires contre ses adversaires directs pour le titre, sera synonyme d'une belle échappée avant la trêve hivernale. Ainsi, pour passer l'hiver au chaud, le MCA doit impénétrablement écarter déjà un adversaire difficile, qui marche fort en coupe de la CAF, mais qui reste fragile en compétition nationale. Sur ces trois matchs très importants qui attendent le Doyen contre l'USMA, la JSK puis le CRB, Patrice Beaumelle est catégorique. Ses joueurs n'auront pas le droit à l'erreur. «Seules les victoires compteront», estime Beaumelle. Il ajoute que le titre est encore loin d'être joué mais négocier ces trois gros matchs qui arrivent, augmentera à coup sûr les chances de son équipe de gagner le titre de champion. «Il est prématuré de parler de titre maintenant, mais les deux derbies contre l'USMA et le CRB, ainsi que le Clasico face à la JSK, seront une étape importante dans la course au titre. Il va falloir se montrer costaud et répondre présent lors de ces trois rendez-vous. Il faut montrer qu'on est capable de poursuivre notre petit bonhomme de chemin. On va négocier match par match comme on le fait d'ailleurs depuis l'entame de la saison», dira notamment le driver algérois, visiblement décidé à préserver cette dynamique de succès, qui dure depuis l'entame de la saison.