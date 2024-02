Le MC Alger, leader de la Ligue 1 Mobilis de football, veut rester sur la dynamique des bons résultats, surtout, durant cette phase retour décisive du championnat d'Algérie professionnel.

Et c'est d'ailleurs pourquoi, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Patrice Beaumelle insiste, auprès de ses joueurs, sur la concentration, pour battre leur prochain adversaire, l'ES Ben Aknoun,lors de la rencontre prévue le 9 du mois en cours, puis reportée en raison d'une décision des autorités locales de la wilaya d'Alger. Cette rencontre comptant pour la 16e journée de la Ligue 1 revêt une importance capitale pour les deux formations. D'un côté, le MC Alger veut profiter de ce match pour consolider sa position de leader et de l'autre Ben Aknoun veut sortir de la zone rouge.

Mais cette rencontre entre deux clubs algérois a été sujet à polémique de la part des responsables de l'ES Ben Aknoun qui veulent accueillir le MCA à huis clos et au stade du 20- Août 1955 d'Alger. La Ligue professionnelle du football national, a donc annoncé officiellement sur son site que «La rencontre comptant pour la 16e journée du championnat professionnel Mobilis, qui devait opposer l'ES Ben Aknoun (ESBA) au MC Alger (MCA) le vendredi 9 février 2024 a été reportée à une date ultérieure et ce, suite à la demande de la wilaya d'Alger.»

La même source explique que «Cette décision a été prise en accord avec les autorités compétentes dans le cadre des mesures préventives prises pour garantir la sécurité et le bon déroulement des rencontres sportives.»

Evidemment, tout le monde au Mouloudia souhaite que ce derby se joue au 5-Juillet, d'autant plus que l'occasion sera propice pour la direction de l'ESBA de renflouer ses caisses, comme ce fut le cas pour le PAC dont les dirigeants s'étaient montrés «pragmatiques» en acceptant d'accueillir les Mouloudéens au 5-Juillet.

De plus, les responsables de l'ESBA ont même suggéré de disputer cette partie à huis clos. Chose qui ne serait sûrement pas acceptée par la LFP pour cette demande inédite. Côté Mouloudia d'Alger, et en s'adressant à ses joueurs, le coach Patrice Beaumelle leur a bien déclaré, sans hésiter, que «Peu importe le lieu du match, il faut se concentrer sur le travail et sur le comment faire pour décrocher la victoire. Il faudra pour cela être prêt à tous les niveaux.» Ainsi, le coach du Mouloudia table sur une victoire dans ce match face à Ben Aknoun et il le fait bien savoir à ses joueurs en ces termes: «Il faut débuter en force la phase retour et ceci ne peut se faire qu'en gagnant cette partie devant l'équipe de Ben Aknoun.»

Beaumelle poursuit en indiquant qu' «il faut savoir aussi que nous sommes devenus l'équipe à battre, donc si on ne se prépare pas comme il se doit, on perdra des points alors qu'on peut les préserver».

Pour cette phase retour décisive, le coach du MCA déclare à ses joueurs qu'«On doit remettre les compteurs à zéro et faire en sorte de tout recommencer afin de réussir le pari.»

Enfin, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger montre qu'il ne sous- estime pas son adversaire qui se trouve au bas du classement (14e) en avertissant ses joueurs: «Attention! l'ESBA est une bonne équipe.» Et il explique à ses joueurs que «Défensivement, l'ES Ben Aknoun n'encaisse pas beaucoup et donc elle fera tout pour contrer nos raids. On doit bien se préparer pour être à la hauteur des attentes.» De par son expérience, le coach du MCA n'a pas oublié les supporters en ajoutant que «Le public sera au rendez-vous c'est sûr, on doit lui rendre hommage encore une fois.».