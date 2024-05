Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed a reçu, lundi au siège du ministère, le président de la Fédération internationale du sport scolaire (ISF), Laurent Petrynka, en présence du président de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf.

À cette occasion, Belaabed a passé en revue les acquis du sport scolaire en Algérie, le qualifiant de «stratégique et fort», à même de permettre à l'Algérie d'occuper «des places honorables» sur la scène internationale, notamment à travers la mise en oeuvre des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la création d'une direction du sport scolaire au niveau de l'administration centrale du ministère de l'Éducation, chargée de mettre en oeuvre la stratégie nationale pour développer ce type de sports.

Dans ce cadre, le ministre a précisé, dans une déclaration à la presse, que le dossier de l'éducation physique et sportive était pris en charge par des spécialistes au niveau de 21000 écoles à travers l'Algérie, ce qui constitue «une grande réalisation», soulignant que la direction du sport scolaire «est chargé de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement de ce type de sports et de son renforcement au niveau des établissements d'éducation et d'enseignement, en coordination avec les secteurs concernés, à même de forger les jeunes talents qui soutiennent les efforts de l'Algérie dans la préparation des élites sportives représentant le pays dans des évènements et compétitions internationaux».