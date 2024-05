Toujours sous contrat avec le Mouloudia d'Alger, l'attaquant international algérien Youcef Belaïli traverse l'un des meilleurs moments de sa carrière. Donné en partance cet été notre source affirme que le meilleur buteur du Championnat national et meilleur passeur, donne la priorité au Mouloudia, malgré les récents contacts reçus de la part de quelques clubs qui évoluent au sein des différents championnats des pays du Golfe et de la Ligue 1 française.

Interrogé à propos de son avenir, Belaïli a été clair à ce sujet: «Ma priorité est pour le doyen et je veux gagner la Ligue des Champions avec le MCA. De leur côté, les dirigeants de l'actuel leader de la Ligue 1 Mobilis, n'ont aucune intention de céder leur meilleur joueur. Mieux, ils veulent blinder son contrat et le prolonger pour 2 autres saisons. Une chose est sûre, en dépit des rumeurs qui évoquent une séparation entre Belaïli et le MCA cet été, l'enfant d'El Bahia est parti pour rester avec le doyen pour au moins une autre saison.