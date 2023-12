On le disait, il y a de cela presqu' un mois, le retour de l'attaquant international algérien du Mouloudia club d'Alger, Youcef Belaïli, en sélection était une évidence chez le sélectionneur national, Djamel Belmadi. Aujourd'hui, ce retour est confirmé avec cette présence remarquée, hier, au Centre technique de Sidi Moussa de Belaïli. En effet, Belmadi a décidé de faire appel au joueur du Mouloudia d'Alger pour lui permettre d'enchaîner par une troisième participation en phase finale de coupe d'Afrique. Après avoir remporté la CAN 2019 et disputé celle de 2022, Belaïli est retenu pour jouer la CAN 2024, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Youcef est arrivé, ce samedi, à Sidi Moussa pour entamer un travail spécial sous la houlette du préparateur physique de l'Équipe nationale.

Ses efforts récompensés

Retenu dans la liste élargie des 50 joueurs concernés par une éventuelle convocation en équipe d'Algérie pour disputer la prochaine coupe d'Afrique des nations 2024, le meilleur buteur du championnat de Ligue 1 Mobilis, Youcef Belaïli, est dans le groupe final que le sélectionneur national, Djamel Belmadi devrait annoncer en fin de semaine. En forme éblouissante depuis l'entame de la saison, Belaïli 10 buts et 7 passes décisives en 10 matchs joués, retrouve sa verve et devient ainsi un joueur logiquement sélectionnable. Ainsi donc, en plus de ses statistiques favorables, son expérience et son vécu sur les terrains d'Afrique, ont été très pesantes dans ce choix prôné par Djamel Belmadi. En d'autres termes, Youcef est bien récompensé de ses efforts consentis avec le MCA et son retour était, comme révélé par L'Expression, quasiment acté depuis quelques semaines déjà.

En attendant l'annonce de la liste décisive de Djamel Belmadi, l'attaquant algérien a rejoint le Centre technique de Sidi Moussa, hier, pour commencer, dès aujourd'hui, un travail physique spécifique dans le but d'arriver dans une meilleure forme à la prochaine coupe d'Afrique des nations. Belmadi qui a eu une discussion franche avec son joueur, n'a jamais exclu le retour de l'actuel métronome du Mouloudia d'Alger, mais il a tenu aussi à lui soumettre des conditions purement sportives à respecter. Belaïli est donc tenu d'avoir un comportement positif tout au long de la phase finale de la CAN et surtout redoubler d'efforts pour espérer jouer un rôle important dans cette prochaine CAN, comme il l'a bien fait d'ailleurs, lors de l'année du sacre en 2019 en Égypte.

Le Mouloudia d’Alger a aussi son mérite

Les performances de Youcef Belaïli, viennent encore une fois justifier l'investissement de la direction du doyen des clubs algériens sur le talent de ce joueur, donné fini par certains agitateurs, en manque de sensations. Il faut dire que ce retour de Belaïli, est aussi une grande victoire pour le MC Alger qui a pu essentiellement tirer profit de ses exploits à répétition, pour prendre le large sur ses concurrents directs en championnat de Ligue 1 Mobilis. Il y a lieu aussi de préciser que ce joueur a trouvé un cadre sportif et un soutien indéfectible de la part de l'ensemble de la famille mouloudéenne au moment où tout le monde l'attendait au tournant pour remettre en cause, l'argent déboursé pour le recruter. Relancé donc par ce club, Youcef a tout simplement brillé, mettant d'accord, adversaires et coéquipiers.

Les exigences de Belmadi connues

Enfin, une source autorisée du club algérois, nous a appris, hier, que la direction du Mouloudia a officiellement sollicité l'entraîneur Belmadi pour pouvoir aligner son buteur Belaïli, lors du prochain derby face à l'USMA. Une doléance acceptée par le sélectionneur national, rajoute notre source.