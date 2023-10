Le choix de l'attaquant Youcef Belaïli de revenir jouer en Algérie qu'il a quittée en 2015, au moment où il jouait au sein de l'USM Alger, en choisissant la porte du Mouloudia d'Alger, alors qu'il était sollicité par de grands clubs aussi bien européens qu'arabes, a surpris les fans des Verts, voire ses propres fans. Mais cela a été très apprécié par les amoureux des Vert et Rouge que de voir Belaïli et ses prouesses juste devant eux et pas seulement, sur le petit écran.

Et comme attendu, par ceux qui connaissent bien Belaïli, celui-ci a frappé très fort dès son premier match au sein du MC Alger face au nouveau promu, l'ES Ben Aknoun (4-0). Et c'est par une très belle frappe du pied droit, qu'il a inscrit le troisième but de son équipe (71e), soit son premier dans le championnat d'Algérie, saison 2023-2024.

Sachant que sa convocation au sein de la sélection nationale drivée par Belmadi ne sera tributaire que de son évolution au sein de son club et son comportement. En effet, Belaïli n'a pas été convoqué par Djamel Belmadi lors du stage des Verts du mois de septembre dernier. Or, il est très important de rappeler que récemment et lors de son passage sur la chaîne algérienne Dzair Tube, son père Hafid Belaïli a révélé que le sélectionneur ne ferme pas la porte à son fils. Bien au contraire, puisque père Belaïli et le sélectionneur national, Belmadi sont en contact. Père Belaïli confiera que «Belmadi est très confiant concernant Youcef. Youcef a traversé une période de passage à vide, ce qui a empêché l'entraîneur de le convoquer car il n'était pas au top de sa forme physique. Il l'a cependant récemment appelé et lui a dit qu'il fallait qu'il revienne en travaillant et en faisant beaucoup d'efforts».

Hafid Belaïli ajoutera que Belmadi lui a dit que «J'ai confiance en Youcef, c'est une question de temps. Il aime le football. On espère qu'il gagnera des titres avec le Mouloudia d'Alger et qu'il atteigne son objectif qui est la coupe d'Afrique des nations avec la sélection», a-t-il poursuivi. Et c'est exactement ce que vient de faire Youcef Belaïli avec son club le Mouloudia d'Alger où il s'est illustré jusque-là dans chaque match du championnat où, ce «technicien racé» de 31 ans aux 49 sélections et 9 buts avec les Verts, veut bien revivre l'ambiance du tournoi continental, la CAN.

Il veut aussi oublier son mauvais passage au sein du club français Ajaccio. Avec trois buts en trois matchs, le natif d'Oran, a bien retrouvé ses sensations, surtout, après cette expérience pour le moins contrastée avec l'AC Ajaccio (Ligue 1, France). En effet et en dépit du fait qu'avec le club corse, l'international algérien a tout de même inscrit 6 buts tout en délivrant 3 passes décisives en 17 rencontres, son aventure s'est mal terminée. Une procédure disciplinaire avait abouti à son licenciement au printemps dernier suite à son absence injustifiée aux entraînements. Début septembre, le Fennec, montre qu'il est vraiment de retour et veut même gagner tous les titres mis en jeu cette saison avec son nouveau club le Mouloudia d'Alger.

Pour le moment et à quatre mois de la CAN en Côte d'Ivoire, Youcef Belaïli est en pleine forme et il est donc bien sur la trajectoire d'un retour au sein de la sélection nationale pour défendre les couleurs de l'Algérie lors du plus grand tournoi continental sur le sol africain.