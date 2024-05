«L’apport du public constitue notre force majeure»

Ayant à peine pris les commandes bien qu' à titre provisoire du Mouloudia d'Oran, le président intérimaire de ce club n'a rien laissé au hasard en se lançant dans sa besogne. Fayçal Belbachir succède à Ghoumari dans un contexte particulier marqué par des chambardements lambda.

Quel est donc le premier chantier à lancer par ce cadre? À l'entendre, Fayçal compte aplanir la situation en abordant la rude mission l'attendant, en défendant, bec et ongles son club, le MC Oran. Ce dernier est assujetti, ces jours-ci, à une campagne qui, selon les connaisseurs, dépasse les seuils de l'entendement. Pour cause, sa victoire face au CR Belouizdad. Cependant, Belbachir estime idoine de résumer la dernière réunion ayant regroupé les présidents des clubs avec le président de la Fédération nationale de football, Walid Sadi. Il dira que ladite rencontre a servi de tribune à l'ensemble des participants pour exprimer leurs vérités. «Chacun a dit ses quatre vérités», a-t-il indiqué.

Cependant, cette même réunion a également servi de tremplin pour le premier responsable du club oranais pour défendre son club, le MC Oran. «J'ai défendu les intérêts de notre club», a-t-il par ailleurs précisé.

De prime abord, Belbachir a avoué les inquiétudes manifestes de son club, les coulisses. Explicite dans son parler, Belbachir dira avoir été franc en s'adressant au président de la fédération pour l'informer que le MC Oran «redoute les coulisses». Ces déclarations constituent un message, parfois sibyllin et très souvent explicite, adressé par ce responsable aux détracteurs du MC Oran lui reprochant des faits qui ne sont aucunement l'apanage de ce club, le but étant de lever toute équivoque se nourrissant davantage depuis la rencontre disputée à Zabana par les Hamraoua en accueillant les représentants de Laâkiba, le CR Belouizdad. Cette rencontre a été sanctionnée par la suprématie des Hamraoua. En ce sens, Belbachir a affirmé que «nous avons toujours bien accueilli nos adversaires». Et de dire que «sur le terrain, nous faisons tout pour les battre». En revanche, Fayçal Belbachir tempère les ardeurs, le but étant sans aucun doute d'ancrer encore plus la belle longue histoire d'amitié qui a lié et qui continue à lier le club oranais à l'ensemble des clubs algériens, en l'occurrence le CR Belouizdad. Ce dernier a été vaincu récemment à Zabana lors d'un match qui a suscité le courroux des uns et les interrogations des autres.

Le même responsable ne juge toutefois pas laisser inaperçues des déclarations faites à l'encontre de son club en les démontant de bout en bout. Il s'agit de la sortie, jugée étonnante, qui a émané du CR Belouizdad. En évoquant cette question, Fayçal Belbachir estime que «les faits du match ont été rapportés avec exagération». Soulignant comprendre «la déception des responsables du CR Belouizdad», le même responsable a indiqué que «cette victoire est l'oeuvre du terrain», ajoutant «n'avoir aucunement été témoin ni assisté à des dépassements» qui méritent d'être signalés avec cette ampleur. Le ton est, selon Belbachir, à la réconciliation et l'union des deux équipes, soulignant «l'historicité de l'amitié qu'entretiennent les deux clubs». «Nous n'avons pas le droit de les entacher», a-t-il fait savoir. Fayçal Belbachir voit autrement la manière avec laquelle est traité son club, notamment lors de sa dernière rencontre qu'il a disputée face au club algérois, le CR Belouizdad. «Ce penalty sifflé pour nous face au CRB a fait scandale, alors que le Mouloudia a souffert de l'arbitrage depuis le début de la saison», a-t-il dit. ajoutant que «le MC Oran est l'un des rares clubs qui voue du respect à l'arbitrage». Le dernier avertissement prononcé par la commission de discipline contre le MC Oran est jugé d'autant plus sévère que le responsable de ce club n'a pas dissimulé son ahurissement. Par-là même, il a annoncé sa volonté de ne rien laisser au hasard en évitant, vaille que vaille, une quelconque sentence à prononcer à l'encontre du club, le huis clos. «Le public constitue notre force majeure», a-t-il expliqué, soulignant que «nous jouerons pour nous en sortir victorieux à l'intérieur et à l'extérieur».