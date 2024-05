Ni démissionnaire, ni relevé de ses fonctions, ni encore moins en place. Le président du conseil d'administration du MC Oran est tout simplement en retrait, prenant du recul pouvant s'étaler jusqu'à la fin de la saison. «Il s'agit de Ghoumari qui a jugé utile de signer un certain recul le temps de se revigorer», a-t-on affirmé. Prenant le relais, son adjoint assume les fonctions de la direction du club. Il s'agit, a-t-on affirmé, du vice-président Fayçal Belbachir», soulignant que «l'homme en question aura à assumer, à titre provisoire, toutes les fonctions du directeur général du club jusqu'à la fin du championnat». Ce cadre de l'entreprise Hyproc fera, pour ainsi dire, face, à toutes les obligations exigées par la circonstance en jouant le premier rôle s'imposant de fait, le sauvetage du club de la relégation. Le spectre de cette chute libre se dessine d'autant plus que les Oranais ont la peur au ventre. Plusieurs questions sont en droit de se poser. A-t-on entamé une quelconque coupe jugée imposante en prenant en compte les résultats concrétisés par le club phare de l'ouest du pays, le MC Oran? A-t-on enclenché l'amorce des changements en prenant en compte la nécessité de procéder sans fracas compte tenu de la situation actuelle du club? Rien n'indique le contraire ni ne confirme d'ailleurs de telles démarches constituant le sujet des discussions locales, hormis le fait que des changements sont inéluctablement à opérer. Le choix porté sur Fayçal Belbachir n'est contre toute attente aucunement un fait du hasard. Ce dernier est plus que pressenti à prendre les commandes de la direction du club. Sa présence a, à plus d'un titre, été perceptible un peu partout dans la moindre des «méandres» du club, en plus d'être présent partout comme un passe-partout et d'avoir joué un rôle non moins important dans la direction du club en assistant le président du club, Ghoumari. Et ce n'est pas tout. Le cadre Belbachir est d'autant plus ubiquite qu'il est omniprésent dans les différentes sphères du club, allant de toutes les autres catégories jusqu'à l'équipe compétitive, le club A. À cela s'ajoute son sens d'organisation dans sa besogne, en plus de sa mobilisation permanente à se déployer sans se rechigner en assumant la moindre mission qui lui est confiée. C'est d'ailleurs le cas dès qu'il a pris les commandes du club. Pour preuve, il n'a pas raté l'occasion pour briller en jugeant utile de prendre la route du terrain des répliques pour saluer les jeunes U19 et les motiver, ces derniers se préparaient pour se rendre à Alger en vue affronter, en finale de la coupe d'Algérie, le doyen du football algérien, le MC Alger. Et ce n'est pas tout. Le même cadre a également jugé utile de prendre la route d'Alger en vue de suivre de près cette rencontre opposant les jeunes catégories des deux clubs et prendre par-là même part aux travaux de la réunion réunissant les présidents des clubs avec le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi. La gestion du club comme le MC Oran n'est sans aucun doute pas aussi simple ni encore moins à prendre à l'aveuglette. D'autant plus que la situation s'est corsée, ces jours-ci, à telle enseigne que le club vit au rythme d'une incroyable pression. Ses retombées sont sans aucun doute ressenties par l'ensemble des cadres dirigeants, à commencer par Ghoumari. En dépit de cette forte pression, aucun incident n'est toutefois enregistré hormis ces habituelles petites avanies proférées de temps à autre par des supporters chauvins, mettant tout le monde dans le même panier d'oeufs, d'où fort probablement la raison qui aurait motivé le président du conseil d'administration à observer un petit recul sachant à l'avance que son absence ne constitue aucunement un quelconque frein ni encore moins une quelconque entrave à la gestion des affaires du club. D'autant plus que la mission du président Ghoumari est beaucoup plus administrative, laissant le volet sportif aux sportifs, ne s'ingérant aucunement dans cette tâche. Le club phare de l'ouest du pays est amplement outillé par d'importants moyens humains pouvant assumer la continuité de la gestion des affaires de l'équipe, aussi bien au niveau de l'administration que sur le plan sportif», a-t-on expliqué.