Nombreux sont les joueurs internationaux algériens engagés dans les différentes Coupe d'Europe des clubs, cette année. Si pour Zerrouki et Bensebaïni, les choses se sont très bien passées en Ligue des Champions, on peut aussi affirmer que d'autres éléments de l'Équipe nationale disputant l'Europa Ligue et la Ligue de Conférence européenne, ont aussi tiré leur épingle du jeu, à l'instar d'Amoura, Chaïbi ou surtout Amine Gouiri, auteur d'un but important dans le succès de son club, stade rennais face au Panathinaikos. Par contre pour Benrahma, les choses ne se sont pas bien déroulées pour l'Algérien de West Ham United qui a concédé un revers cotre l'Olympiakos.

Ligue des Champions Un Zerrouki de gala face à la Lazio!

Le Feynoord Rotterdam a confirmé sa bonne santé affichée en Championnat hollandais, en battant avant- hier soir avec l'art et la manière la Lazio de Rome en Ligue des Champions européenne. Un succès rendu possible grâce à un doublé de l'international mexicain, Santiago Giménez et son métronome algérien au milieu de terrain Ramiz Zerrouki. Auteur d'une prestation XXL, Rami a été l'auteur du second but libérateur de son équipe dans ce match remporté finalement sur le score de 3 buts à un. Comme le démontrent ses hallucinants statistiques, Zerrouki aura été énorme avec une note de match de 8/10, attribuée par le plus grand site des statistiques européens Sofascore.com. Il faut dire que depuis son dernier stage réussi avec les Verts où il avait rendu deux bonnes copies face au Cap-Vert et l'Égypte en amical, l'Algérien a montré qu'il a du cran en dépit des critiques parfois pas du tout objectives à son égard.

Ramiz répond à ses détracteurs

Dans une soirée de Ligue des Champions d'un niveau très élevé, jouée ce mercredi, le milieu de terrain international algérien Ramiz Zerrouki a sorti l'une de ses prestations les plus abouties, cette saison, avec le Feynoord Rotterdam. Aligné d'entrée dans ce grand succès arraché par le Feynoord face à la Lazio de Rome, l'Algérien a éclaboussé de toute sa classe ce duel remporté donc sur le score de 3 buts à un. Buteur et à l'origine de l'action de la troisième réalisation de son équipe pour sa 5e titularisation de la saison, Zerrouki a été décisif dans cette victoire qui propulse Feynoord à la première place de son groupe, après trois journées jouées jusqu'ici. Une belle production qui vient aussi clouer le bec à certains de ses détracteurs, qui n'ont eu cesse de remettre en cause son talent.

Il reconquiert le coeur de ses fans

Le joueur formé à l'Ajax Amsterdam, semble avoir reconquis le coeur des supporteurs de l'Équipe nationale. Ligoté par des tâches défensives en sélection, Ramiz Zerrouki, a été souvent mal jugé dans ses prestations avec la sélection nationale. À présent qu'il a réussi à gagner en confiance, Ramiz se lâche avec son club et parvient à se montrer décisif avec ce but de break inscrit mercredi face à la Lazio de Rome et aussi ces nombreux ballons distillés vers l'avant. Le bon rendement de l'Algérien a été salué par l'ensemble des fans de l'EN, unanimes à jouer ses qualités de milieu de terrain très moderne.