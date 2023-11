La fédération algérienne de football, informe que le sélectionneur national Djamel Belmadi animera une animera le jeudi 9 novembre 2023 à partir de 10h00, un Workshop en présence des étudiants et des enseignants.Sur invitation de l’Institut de l’Education physique et sportive (IEPS) de l’Université Alger 3 de Dely Ibrahim, Belmadi animera donc cette conférence sous le thème : ‘’Préparation de la Coupe d’Afrique des nations 2019 & facteurs de réussite’’. La FAF rajoute que cette initiative, qui s’inscrit dans les activités de proximité du sélectionneur national, est destinée aux étudiants et au corps enseignant qui ont souhaité un partage d’expérience et des échanges sur des aspects liés au travail de terrain (technique, tactique, physique, mental, management, organisation, …). Djamel est attendu demain à Alger pour préparer le stage des Verts en prévision des deux premiers matchs des éliminatoires de la coupe du monde 2026 face à la Somalie le 16 novembre à Baraki et le Mozambique à Maputo le 19 du même mois.