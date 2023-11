La Fédération algérienne de football, informe que le sélectionneur national Djamel Belmadi animera le jeudi 9 novembre 2023 à partir de 10h00, un workshop en présence des étudiants et des enseignants de l’Institut d’éducation physique et sportive de Dély Brahim. Ainsi, sur invitation de l’IEPS université Alger 3, Belmadi animera donc cette conférence sous le thème : « Préparation de la coupe d’Afrique des nations 2019 & facteurs de réussite ». La FAF rajoute que cette initiative, s’inscrit dans les activités de proximité du sélectionneur national. Elle est destinée aux étudiants et au corps enseignant qui ont souhaité un partage d’expérience et des échanges sur des aspects liés au travail de terrain (technique, tactique, physique, mental, management, organisation…). Fort de son expérience comme champion d’Afrique avec la sélection algérienne en 2019 en Égypte et de ses diplômes d’entraîneur de haut niveau, Djamel a bien voulu répondre à cette louable initiative pour participer à la formation des jeunes futurs cadres en sport algériens.

Belmadi est arrivé, hier, à Alger

D’habitude, il arrive le vendredi soir, deux jours avant l’entame des rassemblements des Verts, l’entraîneur national est arrivé, hier, à Alger en provenance de Doha (Qatar). Le driver des Verts, qui, en priorité, est préoccupé par la préparation du stage des Verts en prévision des deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, face à la Somalie le 16 novembre au stade Nelson Mandela de Baraki et le Mozambique à Maputo le 19 du même mois, sera donc présent, aujourd’hui, à l’Institut d’éducation physique et sportive de Dély Brahim et suivra aussi le derby algérois entre l’USMA et le CRB, demain, au stade du 5-Juillet.