Avant de nous étaler sur la dernière bonne nouvelle de la semaine, qui reste le retrait de notre pays, de la course à l'organisation des coupes d' Afrique de 2025, ou 2027, permettez-nous de dire deux mots doux et sympathiques à propos de la victoire mille fois méritée du Paradou, qui est, sans conteste, le meilleur team du pays. Et Corentin, le frais coach «frenchie», n'y est pour rien dans cet exploit! Une technique hors-pair et d'appréciable, assurément, du côté du Paradou! Cette victoire acquise en terre algéroise, aux dépens d'une équipe de l'US MAlger, amorphe, à l'image des joueurs las de voyager d'Est en Ouest, étouffée par les diablotins jeunes joueurs «Jaune et Bleu», qui sont passés, il faut être sportif, et le reconnaître, à côté d'un petit carton, n'était-ce les maladresses des enfants d'Hydra, qui ont largement mérité, en fin de partie, les applaudissements des fans «Rouge et Noir». Le «général» Abdelhak Benchikha, les traits fermés, et le ton en baisse, a d'ailleurs reconnu, avec fair-play et sans ambages la défaite de son équipe.

«sensuelle» nouvelle!

Deux petits mots pour résumer cette «histoire»: tant mieux! Notre pays a bien autre chose de mieux à faire que l'organisation des manifestations sportives non rentables. Il a laissé ces «fêtes» à ceux qui ont besoin de taire la misère de leurs peuples! Moins de soucis, de tracas et de dépenses qui iront aux clubs algériens, d'abord; moins de casse-tête pour les «visiteurs» aux intentions frauduleuses, comme par exemple, les ventes aux «enchères» des matchs capitaux, etc. Nous avons au moins quatre ans pour être libre de tout engagement, de minables rappels à l'ordre des autorités continentales et internationales, avec son cortège de visites intéressées, de délégués venus nous adresser des blâmes et autres avertissements injustifiés. Peut-être que les seuls perdants dans cette histoire de retrait, sont les moches et vils «commerçants- d'achats et ventes de parties réglées à l'avance, dont tout le monde parle». Les trafiquants de tous bords survivront jusqu'à la fin des temps! «Laisser faire, laisser braire», est cet adage millénaire qui nous tiendra compagnie, lorsque les chacals affamés sortiront de leur tanière. Cependant, nous avons devant nous quelques années pour nous occuper seulement de notre football et de nos athlètes. Et puis, un souhait personnel qui va rassurer les malades - cardiaques: que notre chère Algérie «Tamourth» soit absente lors de toutes compétitions sportives qui se dérouleront au Maroc frère, qui a définitivement déchiré la page que nous avons pourtant, seulement «tournée»! Voilà un point virgule de posé. De toutes les façons, au lever du soleil, nous prions et regardons tous les jours vers l'est du pays, là où le soleil se lève. Nous croyons sincèrement que cette histoire de Maroc pactisant avec notre ennemi juré, va dans le sens des autres pays frères qui se sont soudain, souvenus qu'Ismaïl, ou (Ismaël) et Isaak, (Isaak), Qlsssl, avaient le même papa: Ibrahim el Khalil, l'ami d'Allah! Les cousins qui renouent; où est donc le problème? C'est leur affaire. Puisque les gardiens des Lieux saints ont reçu, des personnalités sionistes, et s'approchent à grands pas sûrs vers la normalisation, que reste-t-il donc à faire? L'avenir immédiat nous le dira. En attendant reparlons de notre football, et du coach national Djamel Bemlmadi. Ce dernier devra, cependant, pour assouvir sa «vengeance», et celle de tous les Algériens libres, remporter le trophée africain, là où il sera! Ou l'Algérie est un team solide, ou elle n'est pas capable de gagner à Bujumbura, Brazza, Casa, Oumdurman, ou Johannesburg. Point, à la ligne.

Gouiri et les autres!

Heureux certainement du prochain regroupement, avec le renfort du poids lourd, Amine Gouiri, que certains écrivent et prononcent, «Ghouiri», Belmadi, qui n'est pas partisan de cette histoire «l'hirondelle ne fait jamais le printemps», compte bien revoir son plan avec ce lumineux racé d'avant-centre, évoluant sur toute la ligne d'attaque, en toutes circonstances. Il adore les bons joueurs polyvalents. Il n'aura que l'embarras du choix, avec les talentueux Baghdad Bounadjah, Islam Slimani, Aïmen Mahious, Med Amine Amoura, Ounas, Youcef Belaïli, Riad-Karim Mahrez, Saïd Benrahma, Badreddine Bouanani, Farès Chaïbi. Place au boulot local, et il est temps que l'on s'occupe sérieusement des jeunes talents qui pullulent un peu partout à travers le pays, y compris et surtout, au Grand Sud. Place aux Équipes nationales, dont celle drivée par notre héros Djamel Belmadi qui sait dorénavant, ce qui lui reste à faire, pour redorer le blason algérien. Avec l'excellente nouvelle de la prochaine arrivée d'Amine Gouiri, au sein du groupe EN, et celles des Laroussi, Olise Cherki...Le fan peut se frotter, dès à présent, les mains, car, en plus du très beau et emportant, spectacle, attendons-nous, à de très bons résultats sur les terrains adverses, même ceux du pays frère, le Maroc, qui marche sur les traces de notre sélection, l'attaque en moins. Il y a ce diable de Djamel Belmadi, le coach national, qui a plus d'un tour dans sa gibecière.

À Allah, va! Et lorsqu'on évoque Allah, c'est à titre de notre croyance en Lui, Seul, l'Éternel, le Puissant, le Premier, le Dernier, le Miséricordieux, le Sympathique, le Très-Haut, et ce, dans tous les domaines. La preuve? Dans toutes leurs déclarations, d'avant ou d'après match, dirigeants, entraîneurs, arbitres et bien entendu, joueurs citent le nom du Créateur, plus de 90% des mots prononcés. Écoutons seulement, les pro- et les anti Djamel Belmadi, discuter sur les prouesses et les ratés, de l'entraîneur national. Il y a ceux qui sont pour son renvoi immédiat de l'EN, ceux qui sont pour son maintien jusqu'en 2026, et même ceux qui, ô, comble de l'ironie, marchent pour «la vie»! À ceux qui applaudissent le tout dernier résultat, acquis en terre sénégalaise, il y a ceux qui leur rappellent les deux honteux échecs de 2022, face aux Africains. Il y a ceux qui sourient au bon souvenir de l'éclatante victoire de l'Algérie, face a la redoutable équipe de Colombie, et ceux qui grimacent amèrement, lorsqu'ils se rappellent du résultat (nul) de la Tanzanie, et du staff algérien, en septembre 2023. Cependant, il y a avec ceci de particulier: c'est que les fans de Belmadi, crient leur satisfaction, de hurler qu'Adel Amrouche et sa jeune et sympathique bande d'assistants algériens, a évolué, avec en face, l'équipe... «B», oui, nous écrivions «B», de l'EN! À ceux qui reprochent à Belmadi, son absence du pays, durant longtemps, les fans pro-Djamel leur rétorquent qu'il vaille mieux qu'il soit en Europe, en train de sensibiliser les jeunes binationaux, de jouer pour «Tamourth», que de surveiller le gazon, et les installations sportives du pays. En évoquant le retour de Sofiane Feghouli, l'ancien joueur du milieu de terrain algérien, là aussi, la guerre est ouverte entre les partisans de Djamel, et les militants anti-Belmadi. En évoquant ce retour, les anti, prétendent qu'il prend la place d'un jeune, alors que pour les amis de Djamel Belmadi, Feghouli remplit toutes les conditions pour couvrir la partie la plus importante, du milieu de terrain, en attendant que les tout-jeunes Ramiz-Larbi Zerrouki, Abdelkahar Kadri, Adam Zorgane, et autres, Hichem Boudaoui, s'acclimatent beaucoup mieux avec le jeu viril, dont un engagement physique, et un tant soi peu agressif, du jeu de nos frères africains. Nous savons tous, que depuis son arrivée sur le sol algérien, Djamel Belmadi n'a pas caché son «dégoût» pour l'expression «joueurs locaux et émigrés».

Les prouesses et les ratés

Il l'a dit redit à maintes reprises: «Ce sont des joueurs convoqués pour leur forme du moment, et la concurrence jouera son rôle!» Après avoir battu le Sénégal, champion d'Afrique sortant, en match amical à Dakar, le coach Djamel Belmadi et ses joueurs, membres du staff et de la FAF, sont rentrés en Algérie, heureux et satisfaits du déplacement, marquant la fin du court, mais bénéfique, rassemblement de septembre 2023. Ce match a vu briller de nombreux joueurs, par exemple, Sofiane Feghouli, qui a été, comme à son habitude, un véritable guerrier sur le terrain, mais aussi le gardien Anthony Mandrea, qui s'est révélé, pour le moment, être le meilleur successeur de Wahab Raïs M'Bolhi et a clôturé ses rivaux avec un double six. C'est d'ailleurs pour cette raison que le sélectionneur national Djamel Belmadi a parlé de ces deux perles rares, à son arrivée en Algérie, exprimant sa satisfaction quant à ce qu'ils ont présenté lors de cette mémorable partie. «Sofiane Feghouli n'est pas une surprise. Son amour pour la patrie est quelque chose de grand. On a voulu donner ces 2 matchs à Anthony pour qu'il puisse s'installer, et montrer ses qualités, et il a répondu présent. C'est une vraie satisfaction.» A-t-il déclaré. De toutes les façons, le calme plat est revenu, les joueurs ont tous rejoint leurs clubs. Le dernier fut Oussama Benbot, le gardien de l'USM Alger, qui fit un très grand match, comme pour rappeler à tous qu'il sera là, en cas de pépins, ou d'épines dans le corps de l'EN! À propos de joueurs qui font qu'une minorité de gens «détestent» au plus haut point, figurent les deux jeunes Aymen Mahious et Ramiz-Larbi Zerrouki. Si le 1er n'est pas apprécié parce qu'il a trop simplement voulu imiter une ex-star mondiale, en tirant à sa manière, et ratant par-là, le fameux penalty, qui nous a privé d'un titre, le second joueur à être sous les tirs nourris de «spécialistes qui sont incapables de drainer un team de division régionale, en l'occurrence, Zerrouki, reste cependant une pièce maîtresse dans l'équipe de Djamel Belmadi. Ce dernier n'est pas aussi farfelu de sélectionner un «non-joueur» de foot, formé à l'Ajax d'Amsterdam, SVP! Le jour de sa présentation à la foule de Faynoord de Rotterdam (Hollande), Ramiz Zerrouki est descendu, perché, au-dessus d'un superbe hélicoptère, comme le ferait un général de corps d'armée locale, le jour de la mémoire hollandaise! C'est dire l'importance accordée à ce jeune joueur, que Djamel Belmadi a scellé dans son équipe-type, parce que tout simplement il fait partie de la stratégie mise en place au cours du jeu. Le jour du match, le téléspectateur ne voit que les séquences que le réalisateur de la TV, veut bien montrer. Mais le gentil et sérieux spectateur, qui suit l'évolution des acteurs sur le terrain, peut aisément, voir l'efficacité, au moins sur le plan défensif, d'un Zerrouki en grande forme! Mais hélas, nos téléspectateurs et même quelques spectateurs gardent la même méfiance contre un joueur, à qui ils ont eu affaire, à un certain moment de sa jeune carrière. Par contre, un joueur, un jour, parce qu'il a été servi par une chance du tonnerre, dribla depuis le centre du terrain, pas moins de cinq joueurs adverses, avant de loger en pleine lucarne, à l'entrée de la surface de réparation! Ce joueur est entré alors dans l'esprit, le coeur, et l'Histoire des gens!

Les légendes et les ratés!

Le contraire était arrivé au jeune Aymen Mahious, l'ex-joueur de l'USM d'Alger, qui fait actuellement les beaux jours d'un club européen. Courtisé par de nombreux clubs en Europe, mais aussi ailleurs sur le globe, mais pris à partie injustement, par une grosse partie du public local, à cause d'un penalty «lamentablement» raté, l'excellent et jeune attaquant Aymen Mahious, âgé de 25 ans, avec 185 cm de taille, s'est engagé à Yverdon Sport jusqu'en 2026. De quoi mieux apprendre, pour être beaucoup plus efficace devant en E.N. En manque de véritables attaquants de pointe, pouvant en même temps défendre! Car, il ne faut jamais l'oublier, Djamel Belmadi pratique un «brumeux» 4-3-3- rien que parce qu'il n'a jamais eu sous la main 3 ou 4 «Hassan Khellif» des inoubliables années de la valeureuse «cavalerie légère» de l'USM Khenchela, ou mieux, de feu Abdallah Cheguetmi, une figure de combat, et redoutable buteur inoubliable, des «canaris» de l'US Tébessa.