Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a rendu ce soir la liste des joueurs retenus pour les premières rencontres des éliminatoires de la CM2026, prévues face à la Somalie le 16 novembre à Baraki et le Mozambique le 19 du même mois à Maputo. Cette liste inclut notamment le retour d'Adam Ounas, après plus de 12 mois d'absence. Nabil Bentaleb, revenu de blessure avec Lille, est également présent. Baghdad Bounedjah, qui était écarté du groupe lors du stage du mois d'octobre, fait son retour dans cette liste de Belmadi. Quant à Said Benrahma, qui s'est mal comporté lors de son remplacement contre l'Égypte en amical, il a été écarté des plans de l'entraîneur national. Adem Zorgane et Abdelkahar Kadri sont également absents de cette liste des 23 de Belmadi.