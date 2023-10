L'entraîneur national Djamel Belmadi semble déjà projeté sur la préparation de la prochaine coupe d'Afrique des nations 2024 qui aura lieu en janvier en Côte d'Ivoire. Même si la priorité à présent est donnée au prochain déplacement des Verts à Maputo où ils devraient affronter le Mozambique pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Belmadi a tenu à être fixé sur le lieu du dernier stage qu'effectueront ses protégés avant de se rendre à la CAN. «Il y aura un stage dans un pays voisin de la Côte-d'Ivoire, pour essayer de s'habituer au climat si particulier dans cette région. À cette période de la saison (en janvier, ndlr), il fera très froid en Europe, d'où la nécessité d'effectuer un stage dans un pays limitrophe», avait déclaré Belmadi dans la dernière conférence de presse, tenue à la salle des conférences du Centre technique de Sidi Moussa.

Ce sera la Guinée équatoriale ou le Ghana

Toujours aussi méticuleux lorsqu'il s'agit de la préparation des matchs ou des échéances de l'Équipe nationale, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi qui avait déjà eu une première réunion de travail avec le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, il y a quelques jours, a relancé récemment son patron à la FAF au sujet du lieu de regroupement des Verts avant cette CAN 2023 qui aura lieu finalement en 2024 en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, deux pays africains ont été prévus pour accueillir les Verts entre décembre et janviers prochains. Il s'agit donc de la Guinée équatoriale et le Ghana nous confie une source sûre de la FAF.

Djamel et ses joueurs préférant Malabo

Si on se réfère au choix ou plutôt au souhait prôné par le staff de l'Équipe nationale, on peut affirmer que le coach national, Djamel Belmadi, a choisi d'organiser le dernier stage de préparation avant la prochaine coupe d'Afrique des nations 2024, à la capitale de Guinée équatoriale, Malabo. Un choix qui n'est pas du tout fortuit. Belmadi qui avait pour rappel, choisi ce même endroit du continent, pour préparer le match barrage des éliminatoires CM 2022 face au Cameroun en mars 2022, était très satisfait des conditions dans lesquelles ses capés avaient travaillé. Il y a aussi le fait que la capitale de la Guinée équatoriale présente les mêmes similitudes en termes de conditions atmosphériques que la Côte-d'Ivoire, où aura lieu la CAN 2024. Soit, climat chaud, humide et parfois pluvieux à pareil moment de la saison. Ce qui permettra aux camarades de Riyad Mahrez de s'adapter à cet environnement et à ces conditions de jeu.

Sadi fera le nécessaire

Le coach national Djamel Belmadi, en concertation avec le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi a donc opté pour la Guinée équatoriale pour effectuer le stage d'acclimatation. Un pays que Belmadi et ses joueurs connaissent donc très bien. Le président de la FAF, a promis de faire le nécessaire et de tout faire pour mettre les Verts dans les meilleures conditions possibles, dans le but bien entendu de réaliser un excellent parcours en coupe d'Afrique.

Des matchs amicaux sur place au menu

Les Verts qualifiés à la prochaine CAN 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire, effectueront un stage de 10 jours dans un pays africain. Ce stage précompétitif devrait avoir lieu à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. C'est au même lieu où les capes de Belmadi avaient préparé la rencontre aller du match barrage des éliminatoires CM 2022 face au Cameroun. Rien n'est acté pour le moment mais une chose est sûre, Djamel Belmadi et son président ont aussi prévu de se débrouiller 3 ou 4 matchs amicaux de préparation pour bien aborder l'entame de la compétition officielle à la CAN 2024.