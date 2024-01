L'entraîneur de l'équipe nationale algérienne, Djamel Belmadi, a tenu des propos sans équivoque lors de la conférence de presse avant le match crucial contre la Mauritanie au stade de la Paix de Bouaké. Affirmant que c'est un match décisif, Belmadi a souligné le peu de temps de préparation dont disposait son équipe après avoir joué récemment. Malgré cela, il a salué l'état d'esprit de ses joueurs, soulignant la rareté des situations où son équipe a dû revenir au score au cours de ses six années de mandat.Le sélectionneur national a également abordé la question épineuse du rendement de son capitaine, Riyad Mahrez. Faisant preuve de fermeté, Belmadi a déclaré : "Ne tuez pas trop vite Mahrez." Il a rappelé l'expérience et la confiance qu'il place en son capitaine, soulignant que l'équipe a également toute confiance en lui. Interrogé sur la possibilité de démissionner en cas d'échec, Belmadi a esquivé élégamment la question, réaffirmant son optimisme en déclarant : "Incha’Allah demain on gagne." Une réponse qui a écarté toute tentative de déstabilisation. Houssem Aouar, présent à la conférence de presse aux côtés de Belmadi, a souligné l'importance du match contre la Mauritanie. Défendant son capitaine, Aouar a affirmé que Riyad Mahrez est un joueur d'expérience, confiant en sa capacité à surmonter les situations difficiles. Il a conclu en exprimant la confiance constante de l'équipe envers son capitaine. L'équipe nationale algérienne se prépare donc à affronter la Mauritanie avec détermination, espérant prolonger son parcours dans la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).