Le sélectionneur national, Belmadi Djamel était très déçu de la prestation de ses capés en seconde période. Lors de la conférence de presse animée juste après le match nul concédé contre l'Angola lundi, en match d'ouverture du Groupe «D» de la phase finale de la CAN 2024, Belmadi dira regretter cette mauvaise entame des siens. «C'est un résultat bien évidemment très décevant. On avait le match en main, mais on se fait rejoindre sur un petit moment de faiblesse. Nous avions bien préparé notre entrée en compétition. Pour revenir au résultat, j'estime, c'est mon avis, que ce n'est pas mérité au regard de la possession et des situations que nous nous sommes procurées. On se retrouve plusieurs fois dans la surface et on fait souvent le mauvais choix. Je pense qu'on pouvait prétendre à mieux dans ce match. J'ai du mal à avaler ça!»

«On aurait dû faire le break plus tôt»

Très rassurants en première période, les Verts ne l'ont pas été en seconde mi-temps. Djamel Belmadi semble avoir un autre avis, même s'il reconnaît que ses joueurs n'ont pas eu le rendement escompté pour mieux gérer la deuxième moitié du match face à l'Angola. À ce propos, Belmadi dira: «Je ne pense pas que cette deuxième mi-temps était aussi mal que vous le décrivez. On aurait dû faire le break plus tôt dans le match. On marque d'ailleurs le deuxième but qui avait été refusé à juste titre, je pense. Je l'ai déjà dit auparavant, il faut être plus tueur dans le dernier geste, notamment dans la surface. Nous avons laissé cette équipe de l'Angola reprendre confiance au plus mauvais moment.» Belmadi enchaînera notamment sur l'action de l'égalisation: «... Ils se retrouvent dans notre surface de réparation, mais on aurait pu éviter cette situation. Le gars n'est pas en situation de tirer. Dans ce moment faible, ils arrivent à égaliser. C'est douloureux et cruel.»

Pour le sélectionneur national, c'est clair net et précis, sans cette baisse de régime des camarades de Chaïbi, et ce penalty malheureux concédé par Bentaleb sur une faute largement évitable, l'Angola n'aurait pas eu l'opportunité de revenir dans la rencontre.

«On doit revoir ça dans les images. Ils sont en place et ils ont des transitions. Ils n'ont pas été dangereux dans ce match. Sur notre moment faible, on s'est fait punir et le résultat aurait pu être en notre faveur. Ils ont fait un changement tactique mais nous avions le score idéal pour breaker. On doit apprendre à gérer bien évidemment nos temps faibles. Je pense qu'en termes de fautes techniques, il y en avait énormément. Nous avons commis des erreurs mais dans ce genre de rencontres c'est courant.»

Les déceptions, il y en a eu dams ce match contre l'Angola, mais la plus grande frustration du coach Djamel Belmadi réside au niveau de cette domination territoriale des Verts en première période qui n'a pas été matérialisée par des buts pour faire le break et se mettre à l'abri de ce retour des Angolais. C'est ce qu'il a déclaré durant la conférence de presse d'après-match: «On aurait aimé démarrer cette compétition avec un bon résultat, cela doit nous mettre dans de bonnes conditions pour la suite.

«Le duo Bounedjah-Belaïli a bien fonctionné»

Bien sûr, on n'est pas content de ce résultat. On est tous fâchés. Ce n'est pas le résultat mérité par rapport à la prestation que nous avons produite lors de ce match. On doit relever la tête et travailler. Nous avons un match face à une équipe du Burkina Faso qui est une sélection très agressive et joueuse en même temps. Nous devons faire le job et nous reprendre dès samedi pour maintenir nos chances de qualification.»

Interpellé au sujet du rendement du duo, reconstitué en attaque, à savoir Bounedjah et Belaïli, le driver des Verts Djamel Belmadi dira; «Bounedjah a été efficace, cela veut dire qu'il est dans une bonne dynamique, il a beaucoup couru et il y a eu des signes qu'il a ressenti de la fatigue et il y avait Islam aussi sur le banc qui pouvait rentrer pour le suppléer. Moi, je connais Baghdad et je lui fais confiance. Pour Belaïli, il a été productif, notamment sur la passe décisive pour Bounedjah. Il a animé son côté. C'est un joueur qui a une certaine affinité avec Bounedjah. Chaque entraîneur cherche ce genre de complicité entre les joueurs. Aujourd'hui, sur l'ensemble, il a fait de belles choses mais on peut attendre encore beaucoup de lui, notamment par rapport à ses qualités.»

Djamel Belmadi appelle à plus d'optimise malgré ce semi-échec subi contre l'Angola. Il estime qu'il serait préférable pour ses joueurs de ne pas trop s'éterniser sur ce nul concédé lundi au Stade de la Paix de Bouaké. Djamel exhorte ses joueurs à se débarrasser de ce mauvais souvenir de la CAN ratée en 2022 au Cameroun: «Il y a eu cette coupe d'Afrique de 2021. Ce qui s'est passé fait désormais partie du passé. Il y a de nouveaux joueurs qui sont venus pour écrire leur bout d'histoire. Il y a d'autres équipes qui sont aussi fortes et ce n'est pas juste avec la volonté pour que cela nous sera servi sur le plateau. Il va falloir travailler davantage pour espérer décrocher de bons résultats. Il y a le traumatisme de cette CAN 2021, sur deux mois on perd tout. Je trouve que les joueurs ont répondu présent. Il y a des choses qui se font avec le temps. On doit vivre avec ce passé, les bons moments doivent nous aider et il s'agit de les mettre en pratique. On fait le maximum, c'est la dure loi du niveau international. On a du mal face à certaines équipes qui ont appris à nous mettre en difficulté. Il reste encore deux matchs dans ce groupe-là. On doit relever la tête et se remettre au travail.»

Mahrez :«Pour le Burkina, je suis optimiste»

LLe capitaine d’équipe de l’EN, Riyad Mahrez regrette l’issue de la rencontre mais préfère parler des points positifs sur lesquels il va falloir se reposer pour repartir du bon pied face au Burkina Faso, samedi 20 janvier. « Nous avons bien commencé le match, mais au deuxième temps, nous n’avons pas bien performé. L’adversaire a marqué sur un penalty. Nous devons penser de manière positive, et je suis optimiste. Je suis convaincu, je suis encore très confiant pour la suite, car je sais qu’on a une bonne équipe, on a fait de bonnes choses. On va être prêt contre le Burkina Inch’Allah. » A déclaré Riyad Mahrez en zone mixte après le match.

Farès Chaïbi: «On ne doit s'en prendre qu'à nous-mêmes»

Désigné meilleur joueur du match, l'attaquant de Frankfurt Farès Chaïbi estime que ce trophée aurait eu plus de valeur si ses camarades et lui avaient su remporter ce match contre l'Angola. «On a dominé la première mi-temps de bout en bout, mais en deuxième mi-temps, on se doit de mettre plus d'intensité et on se doit de se donner de bout en bout, surtout quand on est une équipe comme la nôtre. Je dirais qu'on n'a pas réussi à revenir avec la même détermination en deuxième mi-temps. Ce n'est pas une question de physique, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes.»



Baghdad Bounedjah: «On promet de rebondir»

Le buteur de l'Équipe nationale, Baghdad Bounedjah s'est aussi exprimé en fin de rencontre en zone mixte: «On a voulu terminer la première mi-temps en essayant de marquer 2 buts, mais malheureusement cela n'a pas été le cas. En seconde mi-temps, ils marquent sur un penalty concédé suite à une action. On va bien travailler avec le coach. Il nous reste deux matchs à disputer et on va se qualifier Inch'Allah. On voulait gagner pour nos supporters qui attendaient une victoire mais on leur promet qu'on va rectifier le tir.»