Le sélectionneur national Djamel Belmadi a animé jeudi un workshop à l'Institut d'éducation physique et sportive (IEPS) de l'université Alger 3 de Dely Ibrahim. Belmadi a présenté une communication sur «la préparation de la coupe d'Afrique des nations 2019: facteurs de réussite».

Un thème étalé et présenté en la présence des étudiants et des enseignants ainsi qu'une bonne partie de la presse sportive algérienne. D'emblée, le sélectionneur national explique qu'à son arrivée à la barre technique des Verts en août 2018, il avait commencé par diagnostiquer les problèmes de l'équipe pour repartir du bon pied. «À mon arrivée, j'ai trouvé une équipe divisée. Avant notre consécration à la CAN-2019 en Égypte, l'Équipe nationale traversait durant les trois années précédentes une zone de turbulences, marquée par des problèmes qui se sont répercutées sur son rendement, en témoigne son incapacité d'aller ramener des victoires en déplacement. En compagnie de mon staff technique, nous avons décidé, comme première étape, de diagnostiquer le mal qui rongeait la sélection pour repartir sur des bases solides», a-t-il indiqué.

«Je ne voulais pas connaître le même sort que mes prédécesseurs»

Djamel Belmadi qui avait pour rappel, succéder à Rabah Madjer démissionnaire de son poste, a affirmé qu'il avait jugé utile de se réunir parfois individuellement avec ses joueurs pour sceller le vrai problème qui rongeait l'Équipe nationale «Après avoir pris en main la tête de la barre technique de l'Équipe nationale, j'étais déterminé à relever le défi. Je ne voulais absolument pas connaître le même sort que mes prédécesseurs [...] avant de parler tactique et de ma philosophie de jeu, j'avais tenu une réunion avec chaque joueur car je voulais connaître le mal profond de la sélection. Je leur donnais la liberté totale pour s'exprimer. Franchement, j'avais constaté des joueurs traumatisés, dû aux différents échecs de la sélection nationale. C'est ainsi qu'on a commencé à essayer de trouver des solutions, et surtout consolider l'esprit de la victoire dans toutes les rencontres, que ce soit à domicile ou bien à l'extérieur. J'avais demandé aux joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes avec leurs clubs respectifs, mais également pour la sélection. Mon message avait été bien reçu, puisque les joueurs étaient bien réceptifs à mon discours, cela nous a beaucoup aidé à bien se préparer pour la CAN-2019 et par la suite aller chercher le trophée en terre égyptienne.»

«J'ignorais les problèmes de l'EN, même si je suivais son actualité»

Revenant sur ses objectifs personnels, Djamel Belmadi, confie qu'il avait comme ambition à ne pas rater ses débuts avec la sélection pour travailler plus sereinement à l'avenir et surtout sortir de cette crise de résultats qui avait affecté énormément son groupe en 2018. Belmadi reconnaît aussi qu'il ne connaissait pas bien les problèmes de son équipe, à son arrivée. «Il fallait prendre tout notre temps pour cerner le mal et bien analyser la situation avant de passer à l'action. J'étais joueur de cette équipe et un de ses supporters, mais j'ignorais ses problèmes, même si je suivais attentivement son actualité.»

«Les joueurs avaient peur de jouer au stade du 5-Juillet»

Après avoir donc bien pris connaissance des problèmes de son groupe, Djamel Belmadi continue dans ses déclarations inédites en affirmant que ses éléments ne voulaient pas évoluer au stade du 5-Juillet, car ils appréhendaient beaucoup la réaction du public. «Les joueurs appréhendaient l'idée de jouer au stade olympique du 5-Juillet, surnommé la -maison du jugement-. Les matchs joués dans cette enceinte étaient tous compliqués, à l'image de ce qui s'était pas passé lors du match amical face au Cap-Vert (défaite 3-2, NDLR), le rendement de l'équipe ce jour-là était catastrophique, c'était essentiel pour nous de remédier à cette situation.» À vrai dire, pour des joueurs professionnels, qui évoluent au plus haut niveau, cette information donnée par Belmadi, en dit long sur le mal profond qui rongeait les camarades de Feghouli jusqu'à les empêcher de jouer à leur véritable valeur avant l'arrivée de l'actuel driver des Verts.

«Ceux qui n'on tpas adhéré à mon

discours, se sont exclus d'eux-mêmes»

Plus encore, Djamel Belmadi évoque la prise otage du vestiaire des Verts par certains cadres de l'Équipe nationale durant la période qui avait suivi son arrivée en août 2018 «À mon arrivée, quelques joueurs n'ont pas adhéré à mon discours et ils se sont exclus naturellement du groupe, la sélection était prise en otage par quelques cadres qui s'estimaient au-dessus du groupe [...] J'ai apporté un nouveau souffle à cette équipe avec l'arrivée de joueurs tels que Belaïli, Benlamri, Bennacer ou encore Chita. Notre objectif était de construire une équipe forte et solutionner toutes les lacunes afin d'entamer la CAN de 2019 dans de bonnes conditions.»