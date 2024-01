Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi, a annoncé, hier, avoir trouvé un accord avec Djamel Belmadi pour une séparation à l’amiable, au lendemain de l’élimination au premier tour de la CAN2023. «Je me suis réuni avec Djamel Belmadi pour discuter des conséquences de cette élimination amère, nous avons trouvé un accord pour une séparation à l’amiable, et la résiliation du contrat liant l’entraîneur avec la FAF. Nous remercions l’entraîneur Djamel Belmadi pour tout ce qu’il a donné, et nous lui souhaitons bon courage dans la suite de sa carrière», a écrit Sadi sur son compte officiel X (ex-Twitter).

L’Équipe nationale a complètement raté sa participation à Bouaké, en se faisant éliminer sans gloire pour la deuxième fois de rang au premier tour de la compétition après la CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun. Les Verts ont fait match nul face à l’Angola (1-1) et au Burkina Faso (2-2), avant de s’incliner face à la Mauritanie (0- 1), terminant ainsi à la quatrième et dernière place du «Groupe D».