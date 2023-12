Blessé à la cheville depuis le match gagné par l'Algérie contre le Mozambique, le 19 novembre passé à Maputo, le défenseur central algérien Aïssa Mandi est à présent bon pour le service. Épargné de cette rencontre jouée et remportée jeudi contre le Stade Rennais sur le score de trois buts à deux en Europa League, le joueur du Villarreal sera de retour sur le terrain bientôt. Une bonne nouvelle donc pour le sélectionneur national, Djamel Belmadi, qui pourra le récupérer avant la prochaine CAN en côte d'Ivoire 2024. Considéré comme un élément clé de la sélection, Aïssa sera prêt déjà pour le stage d'avant- CAN programmé dans deux semaines et pourra aussi prendre part aux matchs amicaux que les Verts disputeront durant cette période pré- compétitive de préparation face à des adversaires à déterminer dans moins d'une semaine. Le défenseur central de l'Équipe nationale qui a repris les entraînements avec le groupe au Villarreal, ce mercredi, pourrait disputer les trois derniers matchs des «Sous-Marin Jaune» qui restent avant la trêve hivernale, face au Real Madrid, le 17 décembre 2023, Celta-Viogo Oussasuna le 20 du même mois et peut- être bien Valence le 2 janvier 2024. Ce qui le rendra compétitif avant de rejoindre la sélection, le lendemain, soit le 3 janvier en regroupement pour préparer la prochaine CAN 2024, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Le premier match des Verts dans cette compétition est programmé le 15 janvier contre l'Angola à Bouake.

Aït-Nouri l'autre bonne nouvelle

Loin des terrains depuis plusieurs jours, le défenseur latéral gauche de l'équipe nationale Rayan Aït-Nouri sera de retour cette semaine à la compétition. Souffrant d'une entorse à la cheville contractée contre Fulham en Premier League anglaise, le joueur de Wolverhampton FC pourrait effectuer son retour contre West Ham United. C'est ce que son entraîneur Gary O'Neil a annoncé en conférence de presse. Une très bonne nouvelle aussi pour le sélectionneur national Djamel Belmadi lorsqu'on connaît l'importance d'Aït-Nouri dans l'échiquier des Verts.