Alors qu'elle fait partie des équipes du bas du tableau du championnat d'Algérie de la Ligue 1 professionnelle, l'ES Ben Aknoun a réalisé une très bonne performance lors de son dernier match des 32es de finale de la coupe d'Algérie, en s'imposant sur le score de (1-3), dans l'antre des gars de Souf.

Les buts de l'ES Ben Aknoun ont été marqués par Hadji, auteur d'un doublé et Atif auteur d'un seul but.

Après le résultat nul enregistré dans leur dernier match du championnat à domicile, où ils ont été tenus en échec par le MC El Bayadh, les joueurs du coach Bilal Dziri ont relevé le défi de battre cette équipe de l'US Souf sur leur propre terrain.

Encore faut-il noter qu'en réalité, cette formation de Souf a prouvé à travers ses 15 matchs disputés pour le compte de la Ligue 1 professionnelle, qu'elle n'est vraiment pas à la hauteur des clubs de l'élite.

L'effet Dziri

En effet, cette formation de Souf n'a gagné qu'un seul match et n'a réussi qu'un seul nul, tout en concédant pas moins de 13 défaites.

Les espoirs des fans de cette équipe soufie étaient justement de voir leur équipe aller le plus loin en coupe d'Algérie, mais grande a été leur déception en la voyant perdre sur son propre terrain sur le score de trois buts à un face à l'ES Ben Aknoun qui se trouve à la 14e place du classement de la Ligue 1 avec un total de 10 points et qui n'a gagné qu'un seul match tout en enregistrant 7 matchs nuls et autant de défaites.

Et là, il se trouve que c'est une victoire très importante des joueurs de Ben Aknoun bien drivés par Bilal Dziri qui leur permet de reprendre confiance en leurs possibilités, afin de revenir en force en championnat lors de la phase retour décisive pour se sauver de cette zone des relégables.

Le maintien devient plausible

D'ailleurs, il est très utile de rappeler que pour encourager leurs joueurs, les responsables de l'équipe de Ben Aknoun ont assisté aux entraînements de leur équipe durant la semaine, tout en mettant tous les moyens à disposition des joueurs et staff technique afin de bien négocier ce premier match de la coupe d'Algérie, de surcroît, hors de leur base.

Et après le dernier entraînement de l'équipe avant le voyage pour le match contre l'US Souf, les responsables de l'équipe ont largement discuté avec le coach Dziri au sujet de la préparation des joueurs, ainsi que des besoins qui lui sont nécessaires pour le mettre dans de très bonnes dispositions, afin de réaliser des résultats positifs lors de la phase retour décisive du championnat de la ligue 1 professionnelle qu'ils ne veulent pas quitter. La joie est très perceptible chez les fans de l'Étoile de Ben Aknoun en espérant que cette qualification aux seizièmes de finale de cette coupe d'Algérie les revigorent pour enregistrer d'autres résultats positifs en championnat.