Les joueurs de billard, Hichem Benaïssa (hommes) et Kawtar Mehani (dames) du MSB Sidi Bel Abbès ont remporté le trophée de la coupe d’Algérie de billard jeu à la neuf, clôturée samedi soir à la salle spécialisée «Luxury Pool» de Haï Gambetta d’Oran. Hichem Benaïssa s’est imposé en finale devant Nadim Okbani de l’ASK Oran sur le score de 9 à 5, alors que chez les dames Kawtar Mehani s’est imposée devant Aziza Djellab de l’AS Kawkab Courbet d’Oran sur le score de 5 à 3. Chez les U21 le titre a été remporté par M’hamed Slim de l’AS Kawkab Courbet d’Oran, vainqueur en finale sur Younes Hatem du MSB Sidi Bel Abbès sur le score de 7 à 3. Chez les jeunes talents des moins de 14 ans, le billardiste Abderrezak Boutlelis de l’ASH Mostaganem a battu en finale Alaa Brahami de Tipaza sur le score de 7 à 4. Le directeur de la compétition, le juge arbitre international Chakib Mohamed El Raousti, s’est félicité du niveau d’organisation de cette compétition, marquée par le respect de toutes les normes internationales édictées par la Fédération internationale de billard et par un niveau technique «acceptable» dans l’ensemble. Cette manifestation sportive de trois jours, organisée par le club amateur CSA Kawkab Courbet Oran de billard en collaboration avec la Fédération algérienne de rafle et de billard (FARB), a enregistré la participation de 130 billardistes seniors dames et messieurs, U21 et jeunes de moins de 14 ans représentant 18 wilayas du pays. La compétition a été clôturée par une cérémonie de remise de cadeaux aux vainqueurs, en présence de membres de la Fédération algérienne de rafle et de billard et de représentants de la DJS d’Oran.