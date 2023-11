La cérémonie des CAF Awards 2023 qui devrait avoir lieu le 11 décembre au Maroc, sera une fête pour récompenser les meilleurs joueurs, gardiens de but et entraîneurs qui avaient marqué l'année 2023. Côté algérien, on notera la présence d'Oussama Benbot, le gardien de but de l'USM Alger, qui a été retenu sur la liste des dix gardiens de but nominés par la Confédération africaine de football (CAF) pour le titre de meilleur gardien africain de l'année. Décisif avec son club, Benbot, qui a grandement contribué au succès de l'USMA sur le plan continental, sera en concurrence avec de grands noms, africains, à l‘image de Yassine Bounou (Maroc) et André Onana (Cameroun). Par ailleurs, Abdelhak Benchikha, le désormais ex- coach de l'USMA fait aussi partie de la liste des techniciens nominés pour le titre d'entraîneur de l'année. Pour rappel, Benchikha qui a offert au club algérois, ses deux premiers trophées africains, (la coupe de la CAF et la Supercoupe de la CAF), est en concurrence avec d'autres entraîneurs ayant brillé en Afrique, à l'instar du sélectionneur du Maroc, Walid Regragui et Aliou Cissé (Sénégal).