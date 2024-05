Dans un match comptant pour la 31e journée de Saudi Pro League, la formation d’Al Fateh, club où évolue l’international algérien Sofiane Bendebka, s’est contenté d’un résultat nul face à Al Fayha. Titulaire, le milieu de terrain international algérien Sofiane Bendebka a participé à ce bon résultat de son équipe, en marquant le second but d’Al Fath. L’ancien joueur du Mouloudia d’Alger a atteint ainsi son quatrième but de la saison en championnat saoudien. Par ailleurs, en dépit de ses bonnes performances, cette saison en championnat, les dirigeants d’Al Fath n’ont pas jugé utile de prolonger le contrat de l’ international algérien. Du coup, son nom est annoncé partout en Algérie. Courtisé par le CR Belouizdad, et l’USM Alger, l’ancien joueur du NAHD Hussein dey, devrait opter pour le Mouloudia Club d’Alger, en quête de se renforcer pour jouer à fond ses chances en Ligue des Champions africaine la saison prochaine.

Selon quelques indiscrétions, Bendebka ne serait pas contre l’idée de revêtir le maillot du doyen, mais pour l’heure rien n’est encore conclu entre le joueur et les responsables du Mouloudia d’Alger.