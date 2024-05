Le milieu de terrain international algérien, Sofiane Bendebka, a été souvent annoncé de retour en Algérie. Et c'est le cas cette année également, où il est annoncé d'abord au Paradou AC, puis, au CR Belouizdad. L'USM Alger le veut aussi, mais c'est le MC Alger, champion d'Algérie avant terme, qui se montre le plus pressant pour peaufiner ce dossier de transfert.

Justement, aux dernières nouvelles, le président du Mouloudia veut bien engager ce milieu de terrain racé dans la mesure où son club sera appelé à jouer la Ligue des Champions, la saison prochaine.

Cela se passe alors que le championnat d'Algérie de la Ligue 1 Mobilis n'est qu'à quatre journées de la fin de la saison.

Al Fath Saoudi ne compte pas le prolonger

En effet, en ce mois de mai, le président du MCA, Hadj Redjem n'a cessé de déclarer qu'il compte recruter six à sept nouveaux joueurs pour la saison prochaine et à leur tête, le milieu de terrain racé Sofiane Bendebka. En réalité le contrat de Bendebka avec le club saoudien expirera au mois de juin prochain où le joueur sera libre de tout engagement.

On se rappelle bien que lors de la 31e journée de la Saudi Pro League, la formation d'Al Fath, club où évolue l'international algérien Sofiane Bendebka, s'est contenté d'un résultat nul face à Al Fayha. Titulaire, le milieu de terrain international algérien Sofiane Bendebka a participé à ce bon résultat de son équipe, en se distinguant par la réalisation du second but d'Al Fath. L'ancien joueur du Mouloudia d'Alger a ainsi réussi à marquer, à ce moment-là, son quatrième but de la saison en championnat saoudien.

Mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'en dépit du bon apport de Bendebka au club cette saison en championnat, les dirigeants d'Al Fath n'ont pas jugé utile de prolonger le contrat de l'international algérien. Et c'est donc l'occasion pour que des clubs qui l'ont déjà courtisé dont le Paradou et le MCA, aujourd'hui, ou encore l'USMA et enfin le CR Belouizdad veulent bénéficier de la très grande expérience de ce milieu de terrain qui peut aussi jouer dans les trois secteurs: défense-milieu et attaque.

Encore faut-il noter que si le MCA est sûr de jouer la Ligue des Champions, la deuxième place qualificative à cette position permettant de jouer cette compétition africaine, intéresse aussi bien le CS Constantine, le CRB que l'USMA.

La ligue des Champions pourrait le captiver

D'où cet intérêt des Bélouizdadis et des Usmistes de convoiter ce joueur en essayant de le soustraire au président du Mouloudia Hadj Redjem.

Surtout qu'aux dernières nouvelles, aucune information n'est parvenue du côté mouloudéen pour l'engagement éventuel de ce milieu de terrain très expérimenté. Et dans cet ordre d'idées, il y a lieu de remarquer que certains médias algériens rapportent que Sofiane Bendebka n'est vraiment pas contre un retour au Mouloudia d'Alger qui va disputer la Ligue des Champions africaine. Ainsi, après avoir assuré la prolongation de certains cadres à l'image de Belaïli, Benlamri, Zougrana et Benkhemassa, on parle avec insistance du retour de Bendebka pour renforcer l'effectif du club algérois qui aspire à aller le plus loin possible dans la prochaine Ligue des Champions.