Grande émotion, hier, dans la petite ville de Bouinane. Une foule nombreuse s'est rassemblée pour rendre un dernier hommage à Mohamed Benhamla, notre collègue bien-aimé, inhumé dans le cimetière local. La tragique disparition de cet homme de 37 ans a laissé ses proches dans une profonde tristesse. Le cimetière de Bouinane était empreint de silence et de recueillement lorsque Mohamed Benhamla a été inhumé. Sa famille, ses amis, ainsi que des personnalités publiques, se sont réunis pour lui dire un dernier adieu. Les yeux remplis de larmes, son père et ses deux frères étaient inconsolables, tout comme les quatre enfants qu'il laisse derrière lui, ainsi que sa veuve. La douleur de cette perte était presque insupportable pour l'un de ses frères vivant à l'étranger, qui refusait de croire à la triste nouvelle. Il ne lâchait pas le corps de son jeune frère bien-aimé. La prière funéraire a été récitée en présence d'une foule nombreuse, qui s'est recueillie avec une grande émotion. Avant d'être inhumé, Mohamed Benhamla a reçu les prières de la communauté locale à la mosquée. Sa perte laisse un vide profond dans le coeur de tous ceux qui l'ont connu. Ils pleurent la disparition d'un homme aimé et respecté.