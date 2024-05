Désigné capitaine du Milan AC, samedi soir lors de la réception de Cagliari, en championnat d'Italie de Série A, le milieu de terrain de l'Équipe nationale Ismaël Bennacer a réalisé une très belle performance individuelle.

Dans ce succès obtenu sur le score sans appel de cinq buts à un, c'est le joueur algérien qui a montré la voie de la victoire à ses camarades en marquant le premier but à la 35' de jeu. Suite à une action collective bien construite, Bennacer bien placé dans la surface profite d'un ballon mal repoussé par le portier adverse pour le mettre au fond des filets.

En seconde période, Milan creuse l'écart et l'ancien joueur d'Arsenal FC, se met encore une fois en évidence en servant son coéquipier Leao pour le 4e but milanais. Le natif d'Avignon, récupère un ballon au milieu et arrive à trouver l'international portugais, au prix d'une superbe passe. Buteur et passeur Ismaël a dissipé les doutes dans la tête de certains qui ont commencé à parler de sa baisse de niveau et de son probable départ, l'été prochain.