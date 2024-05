Après cinq années passées au Milan AC, le milieu de terrain international algérien Ismaël Bennacer serait tenté de changer d'air. Toujours sous contrat avec son club, l'ancien joueur d'Arsenal FC, est annoncé sur le départ l'été prochain. Revenu de blessure, Bennacer qui a du mal à enchaîner les matchs en Série A avec son équipe, espère rebondir plus fort la saison prochaine d'autant plus que plusieurs formations se sont manifestées, ces derniers temps. Courtisé en Angleterre par Manchester City et Newcastle, le natif d'Avignon, est aussi dans les plans du coach de l'Inter Milan. Le club rival du Milan AC, est même prêt à payer sa clause libératoire estimée à 50 millions d'euros pour le faire venir.

Zorgane quittera Charleroi

C'est quasiment acté, le milieu de terrain international algérien Adem Zorgane, devrait quitter son équipe cet été. Le sociétaire de Charleroi, fortement courtisé, est plus proche du championnat français. Souvent décisif, Zorgane qui n'a pas réussi à gagner un titre comme il l'avait souhaité cette saison, est à présent décidé à connaître une autre aventure.

Après trois saisons passées en Belgique, le joueur formé au Paradou AC, absent lors de la dernière journée du Jupiler League belge pour cause de blessure, va quitter Charleroi, rapporte la presse belge. Selon ce qui se murmure là-bas, Zorgane possède des contacts avec des équipes françaises et anglaises.

L'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice seraient des pistes envisageables pour le natif de la ville de Sétif.

Chelsea lorgne Aït Nouri

Le latéral gauche algérien Rayan Aït Nouri ne cesse d'attirer l'attention des grands clubs en Angleterre. Ainsi, malgré son match très moyen fourni, ce samedi, contre Manchester City (défaite 5 buts

à 1), le défenseur de l'Équipe nationale, est un joueur très demandé sur le marché des transferts en Angleterre. Ainsi, après Manchester United et Liverpool, l'ex-joueur du SCO d'Angers plaît aussi à d'autres formations de Premier League anglaise, selon quelques rapports de presse britanniques de Chelsea FC.

Le club londonien, à la recherche d'un joueur d'avenir pour renforcer le poste d'arrière gauche, s'est positionné sur le dossier d'Aït Nouri.

L'Algérien est toujours sous contrat avec Wolverhampton Wanders FC et l'équipe qui voudra s'attacher ses services est donc sommée de discuter sa libération en fin de saison.