Ainsi, à la veille de ce grand rendez-vous de la saison, l'international algérien qui a déjà grandement contribué à la saison historique réalisée par l'OL, ne semble pas du tout effrayé d'affronter l'une des meilleures équipes d'Europe cette année, le PSG en l'occurrence et son armada de joueurs de talent.

Avant d'entamer ses déclarations au sujet de la finale de ce samedi, Benrahma est revenu dans une interview d'avant- match à la presse française, sur son transfert à l'OL réalisé lors des ultimes minutes du marché hivernal. En effet, avant de pouvoir endosser le maillot lyonnais, l'ancien joueur de Nice, a dû s'armer de patience. Ainsi, alors qu'il avait trouvé un accord avec l'Olympique lyonnais, le club anglais de West Ham United, s'est montré réticent en s'abstenant de lancer la procédure technique du TMS. Ce n'est donc qu'après intervention de la direction des Gones au niveau de la FIFA qu'il a été qualifié à l'OL, le 1er février. «C'était incroyable.

Je m'apprêtais à rentrer à Londres, West Ham avait envoyé un avion qui devait décoller à 14 heures. Je suis la conférence de presse (organisée le 2 février en fin de matinée par le club pour dresser un bilan du mercato et j'apprends en direct que finalement mon transfert a été validé», rappelle Benrahma, tout heureux de cette issue, en attendant de soulever la coupe de France, ce soir, en cas de succès contre le PSG. Revenant sur son choix d'atterrir à l'Olympique lyonnais, Saïd Benrahma dira: «Quand j'ai fait ce choix, j'avais pesé le pour et le contre. Je savais que Lyon, ça ne pouvait pas finir dernier, ça ne pouvait pas finir 17?, 18?, c'était impossible, parce que c'est l'Olympique lyonnais, insiste-t-il. Ce choix-là, je l'ai fait vraiment avec le coeur. Réellement. J'ai eu d'autres propositions, mais ce que j'ai ressenti ici, je ne l'ai pas ressenti ailleurs», précise le joueur de l'EN qui semble avoir retrouvé une meilleure forme sous la direction du coach Pierre Sage. Benrahma estime que l'entraîneur lyonnais, a été déterminant dans sa belle deuxième moitié de saison à Lyon. «Je ne le connaissais pas du tout. J'avais juste parlé avec David Friio. Quand j'ai échangé avec le coach, on a parlé tactique. Il m'a parlé de mon profil, comment il comptait m'utiliser... J'ai vu qu'il était compétent et sincère. J'ai vraiment accroché avec lui.»

Sollicité au sujet de cette grande estime qu'il jouit chez les fans lyonnais Saïd Benrahma, affirme qu'ils ont été déterminants dans cette seconde partie de saison réalisée par l'OL cette année. «Franchement, je ne m'attendais pas à ça. L'ambiance qu'il y a dans notre stade, de la première à la dernière minute... C'est magnifique! Et même quand je suis arrivé, même dans la difficulté, les supporters ont été là pour l'équipe. Et je ne pense pas que ce soit partout pareil.»

Enfin, ce samedi pour la finale de la coupe de France, ils seront plus de 15 000 Lyonnais au stade Pierre-Mauroy de Lille, à soutenir l'OL, en quête d'un titre local qui lui échappe depuis 2012. En face, le PSG, champion de France, veut gagne le doublé, mais cela ne semble pas du tout l'avis de Saïd Benrahma.

«C'est une Coupe nationale, on a envie de la gagner, il faut aller la chercher, dit-il. Ça reste dans l'histoire. C'est un one-shot, il faut être déterminé».

Quand on lui rappelle que le lendemain de cette finale soit dimanche 26 mai, c'est la Fête des mères Benrahma répond sèchement: «Bon, on va gagner cette coupe, je l'espère. De toute façon, je vais tout faire pour. On va tout donner pour que toutes nos mamans soient fières. Car, finalement, on fait tout ça pour la «maman», non?», conclut l'Algérien, plein d'ambitions.