L'Olympique Lyonnais a réussi une bonne performance ce dimanche dans son match choc joué contre l'AS Monaco. Revenus de très loin en championnat de France de Ligue 1, les Lyonnais se relancent dans la course pour une place qualificative à une compétition européenne, la saison prochaine, à la faveur de cette victoire enregistrée sur le score de trois buts à deux sur leur terrain devant un adversaire qui jouait l'une de ses dernières cartes dans la course au titre de champion de France. Titulaire, l'attaquant international algérien Saïd Benrahma a réussi une très grosse performance individuelle. Buteur et passeur en première mi-temps, l'ancien joueur de West Ham United, arrivé à Lyon sous forme de prêt en hiver, est à créditer d'une grande prestation. L'Algérien n'est pas allé au bout de ce match. Benrahma a été remplacé en seconde période. Il a cédé sa place à la 63' de jeu.