L’Olympique Lyonnais est revenu avec la totalité des points de son déplacement lundi soir à Lille,. Face à un adversaire direct dans la course pour une place qualificative à une compétition européenne, les camarades de l’attaquant international algérien Saïd Benrahma ont réalisé un match complètement fou. Menés deux buts à zéro à la pause, les Lyonnais n’ont rien lâché avant de remporter une victoire importante sur le score de quatre buts à trois. Benrahma, en réussite depuis son arrivée en prêt cet hiver à Lyon, s’est distingué en marquant un but magnifique. Une réalisation qui a eu comme effet de relancer ses camarades et les remettre en position de revenir dans cette rencontre. Le joueur de West Ham United, qui devrait prolonger l’aventure en Ligue 1 avec l’OL, s’est imposé donc contre son équipier en sélection, Nabil Bentaleb, lui aussi titulaire dans ce match. En fin de rencontre, l’Algérien était très fier de la performance collective de son équipe mais aussi très heureux d’avoir contribué à cette belle victoire des siens.