Dans une interview exclusive accordée à la chaîne de télévision de l’Olympique Lyonnais, la nouvelle recrue algérienne de la formation rhodanienne, Saïd Benrahma, est revenu sur son transfert à l’OL et ses ambitions avec sa nouvelle équipe. « J’ai joué en Ligue 1, mais j’étais super jeune et je suis très content de revenir en France, à l’Olympique Lyonnais, a confié l’attaquant algérien. Je ne pense pas que ce soit un retour, c’est une nouvelle histoire qui commence. Quand je suis parti, j’étais jeune, j’avais besoin de découvrir autre chose, de jouer pour montrer mes qualités, je l’ai fait. J’ai plus réussi à l’étranger qu’en France et là, je reviens pour confirmer. » Déjà très à l’aise au sein de sa nouvelle équipe, Benrahma rajoute : « C’est un club historique, qui a une grande histoire. De grands joueurs sont passés par-là et c’est un grand club. Quand on parle de Lyon, on n’en dit que du bien. J’appréciais beaucoup Hatem Ben Arfa que j’ai suivi en étant jeune. Il y a aussi Juninho, Benzema, il y a tellement

de joueurs qui sont passés par-là. »