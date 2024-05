Les bilans moral et financier de l'exercice 2023 du Comité olympique et sportif algérien (COA) ont été adoptés à l'unanimité par les membres de l'Assemblée générale, réunis samedi en session ordinaire (AGO) à Alger. Les membres de l'AG ont également approuvé le plan d'activité ainsi que le budget prévisionnel pour l'année 2024. Sur les 89 membres que compte l'assemblée générale du COA, 62 membres représentant 15 fédérations olympiques étaient présents à cette AGO, tenue à l'hôtel El Aurassi sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports et président du COA, Abderrahmane Hammad. Hammad a mis en exergue les résultats des athlètes algériens réalisés durant l'année 2023 dans les différentes manifestations continentales et mondiales, confirmant ainsi la place acquise lors des Jeux méditerranéens d'Oran où ils avaient réussi la meilleure participation algérienne lors de ce rendez-vous. Après avoir salué les athlètes algériens qualifiés aux Jeux olympiques 2024 de Paris, le président du COA a assuré à cette occasion que «le COA continuera à accompagner les athlètes et ses fédérations afin de répondre à toutes leurs doléances pour porter haut le drapeau national lors des JO de Paris». Il a été procédé également à l'amendement des statuts de l'instance olympique, lors d'une assemblée générale extraordinaire (AGEx), tenue à l'issue des travaux de l'AGO.

Les nouveaux amendements concernent essentiellement la représentativité féminine au sein de l'assemblée générale qui passe de 30 à 35% de la composante générale, ainsi que l'article concernant les postes de vice-présidents dont le nombre a été réduit à deux dont une femme.

Cet amendement des statuts du COA intervient conformément aux orientations de la charte olympique du Comité international olympique (CIO).Outre les membres de l'exécutif du COA et des représentants des fédérations olympiques et non olympiques, les travaux de l'AGO ont vu la présence de plusieurs personnalités..