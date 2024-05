Dans un scénario complètement fou, le Stade Brestois a assuré, ce dimanche, une qualification historique pour la Ligue des Champions, grâce à son succès facilement obtenu contre Toulouse à l’extérieur sur le score de 3 buts à zéro. Les Bretons ont ainsi profité du nul entre Nice et Lille pour préserver leur seconde place au classement de la Ligue 1 synonyme de participation à la Ligue des Champions. L’international algérien Billal Brahimi, prêté par Nice, l’hiver passé à Brest, n’a pas manqué de remercier ses anciens camarades pour cette aide précieuse en tenant en échec Lille, principal adversaire de Brest pour la seconde place.

En zone mixte, l’ailier algérien qui avait en ligne sur « FaceTime » son camarade en sélection Hicham Boudaoui, s’est exprimé à propos de cet exploit. «C’est Boudaoui en direct, on les remercie, toute l’équipe, on est content, ils étaient, eux aussi, contents pour nous, s’amuse Brahimi. Ils ont fait le taf et on a eu besoin d’eux pour nous qualifier. »

« J’ai un peu parlé avec Boudaoui, j’ai essayé de le motiver », a encore plaisanté l’ailier brestois. « Il manquait des cadres à Nice, mais même sans eux, ils ont fait le taf et c’est incroyable.»