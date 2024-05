L'Entente de Sétif dont l'objectif, cette saison, était de jouer sur les trois fronts, championnat d'Algérie, coupe d'Algérie et Ligue des Champions, se retrouve déjà amoindrie par l'un des trois trophées, à savoir la coupe d'Algérie, éliminée par le CSC en 1/16es de finale. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les responsables du club visent en priorité le titre de champion d'Algérie, dans la mesure où leur équipe est au pied du podium de la Ligue 1 Mobilis du football professionnel.

quant à la Ligue des Champions, elle dépendra justement du reste du parcours de l'équipe durant ces six derniers matchs de la Ligue 1.

D'ailleurs, il se trouve que cette 4e place ne réjouit, paradoxalement pas, les fans d'«El Kahla» qui ont manifesté leur mécontentement en fustigeant les joueurs de l'équipe pour leur manque d'efficacité et de solidarité sur le terrain, sans oublier, surtout l' «indiscipline» que vient de vivre ce grand club algérien.

Ce qui a poussé la direction de l'équipe de chercher à engager un nouveau directeur technique sportif afin de réorganiser l'équipe pour de meilleurs résultats.

Du côté de la ville des Hauts-Plateaux, on a cité les noms d'Anthar Yahia, puis celui de l'ex-directeur général de la société Black Eagles, Azzedine Arab, avant que le groupe Sonelgaz, actionnaire majoritaire de l'ES Sétif, ne décide de nommer Abdelkrim Bira (61 ans) comme nouveau manager général du club.

Cela s'est passé, dimanche dernier, lorsque le P-DG de Sonelgaz, Mourad Adjal, a installé l'ex-DTN de la FAF, dans ses nouvelles fonctions, et ce, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée durant la matinée au siège du groupe.

Mieux encore, Abdelkrim Bira a même été nommé avec la double fonction de manager et de directeur technique de ce club des Hauts-Plateaux.

les sceptiques parmi les supporters

Pourtant, certains fans de l'Entente de Sétif sont quelque peu réticents pour cette nomination, en faisant remarquer que le technicien Abdekrim Bira a bien drivé plusieurs clubs algériens à savoir le WA Tlemcen; la JSM Béjaïa; le MC Alger; l'USM Alger; le NA Hussein Dey et le CA Bordj Bou Arreridj, mais sans pouvoir réaliser des performances notables avec ces prestigieux clubs.

En tout cas, les fans de l'Entente ne peuvent rien faire devant cet état de fait car se trouvant devant le fait accompli, et doivent donc s'y faire.

Ce qui voudrait dire que Bira serait sûrement sous forte pression surtout qu'il a accepté de relever ce «défi» très difficile de terminer la saison sur le podium, mais toutefois réalisable. Et pour le moment, il y a lieu de relever que cette situation intervient à la veille de son match de la 25e journée de la Ligue 1 Mobilis, contre la lanterne rouge, l'US Souf à Sétif même.

Un podium à aller chercher

L'ESS occupe la 4e place au classement du Championnat national avec un total de 38 points, soit à 4 points seulement du CR Belouizdad qui se trouve à la 3e place du podium et à 5 unités seulement du deuxième classé, le CS Constantine.

Cependant, le nouveau manager et DTS de l'Entente de Sétif, s'est engagé à mettre en oeuvre un projet d'envergure à la hauteur des espérances des supporters du club, tout en remerciant les responsables sétifiens de lui avoir fait confiance. Bira s'est adressé aux joueurs en les motivant pour réaliser de bons résultats à six journées de la fin de la saison à commencer par le prochain match de vendredi en recevant la lanterne rouge l'US Souf, mais sans la présence du public car la rencontre est programmée à huis clos.