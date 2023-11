La sélection algérienne de handball continue sa préparation pour la prochaine coupe d'Afrique des nations 2024 qui aura lieu en Égypte. Après deux rencontres amicales remportées face à l'Arabie saoudite, l'entraîneur national Salah Bouchekriou dresse un premier bilan. Il revient aussi sur la réalité de la discipline.

«L'Égypte, c'est le favori»

Salah Bouchekriou reste, malgré ces bonnes sorties en amical face aux Saoudiens, réaliste et refuse de verser dans un optimisme démesuré quant aux chances du Sept algérien à se qualifier aux prochains Jeux olympiques.

Dans des déclarations reprises par Awras.com, Bouchekriou a déclaré à ce sujet: «On prépare comme il se doit le prochain rendez-vous, ceci dit, la qualification pour les prochains Jeux olympiques, sera difficile, lorsqu'on sait que l'Égypte est devenue une équipe mondiale avec des joueurs qui évoluent au plus haut niveau dans des clubs étrangers. En plus, ils vont jouer à domicile...». Pour rappel, le vainqueur de la prochaine CAN-2024 de handball, se qualifiera directement aux Jeux olympiques de Paris 2024.

«On ne rendra pas les armes...»

Poursuivant ses déclarations à propos des chances de l'Équipe nationale de handball, lors de la prochaine CAN 2024, qualificative au Jeux olympiques de Paris 2024, Salah Bouchekriou précise: «Pour notre part, on ne va pas rendre les armes, on se battra avec nos moyens.

On est en train de préparer une équipe capable d'affronter n'importe quelle sélection. C'est mon objectif, depuis que je suis revenu.

Les résultats viennent avec le travail et le rendement et non avec les paroles.»

«Le handball algérien est délaissé»

l'entraîneur du Sept algérien, Salah Bouchekriou, n'a pas hésité à évoquer le manque de moyens dont dispose le handball national.

Bouchekriou pointe du doigt les responsables «Je dois dire qu'il y a un délaissement des responsables pour le handball algérien et aussi pour les autres sports collectifs.

Lorsqu'on regarde les problèmes des clubs en Algérie, endettés et le championnat qui a été arrêté pendant deux ans en raison du Coronavirus, on s'aperçoit que la mission s'annonce dure pour ce sport.»

Manque de moyens

Pour finir, le sélectionneur national Salah Bouchekriou, a aussi regretté les difficultés rencontrées à préparer un stage pour les raisons qu'il a évoquées dans ses déclarations: «Les problèmes sont profonds. Il ne faut pas se mentir, les moyens mis à notre disposition ne sont pas au niveau. Avant, on disposait de meilleurs moyens pour se préparer. J'espére qu'on va améliorer les moyens de tous les sports et pas uniquement ceux destinés au handball. Car, c'est vraiment difficile de se concentrer lorsqu'on a des difficultés à regrouper nos joueurs à cause du visa, lorsqu'on ne peut pas avoir de matchs amicaux. Tout cela est regrettable et rend la performance au plus haut niveau quasi impossible».

Amical: Algérie 27 - Arabie saoudite 23

Poursuivant sa préparation pour la prochaine coupe d'Afrique des nations 2024 qui aura lieu en Égypte, la sélection algérienne de handball a signé un nouveau succès face à l'Arabie saoudite.

Après avoir remporté la première joute amicale jeudi sur le score de 25-19, les poulains du sélectionneur national Salah Bouchekriou, se sont une nouvelle fois, imposés devant son homologue saoudienne sur le score de 27 à 23, à Khobar (Arabie saoudite). Pour rappel, la sélection algérienne avait déjà effectué un stage de préparation le mois de septembre passé à Doha (Qatar), terminé par deux défaites face à la sélection qatarie locale. Le Sept algérien, avait aussi les derniers Jeux sportifs arabes 2023 (5-15 juillet), sur le podium avec une médaille de bronze décrochée, suite au succès des Verts contre l'Irak (31-29).