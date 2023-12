Disputée samedi matin dans la commune de Boukhlifa, relevant de la wilaya de Béjaïa, la 42e édition du Challenge national de cross-country «La Soummam», a connu une forte participation. Ce rendez- vous annuel très attendu par les sportifs de la région, a été disputé tout au long du parcours proposé par les organisateurs. Cette course palpitante, a finalement été remportée par Hicham Bouchicha dominateur chez les messieurs et Malika Ben Derbal chez les dames. Le podium des messieurs de ce challenge a été complété par Youcef Ben Kerdagh (2e) et Amar Serrich (3e). Quant aux autres champions, en l'occurrence Dia-Eddine Berrimi et Ali Djouder, ils ont terminé respectivement à la quatrième et cinquième place. Chez les dames et derrière Ben Derbal, c'est une autre habituée des podiums, en l'occurrence Ghania Rezzig qui a pris la deuxième place, devant Nassima Ismaïl (3e). Imène Harek et Nawel Chebbah sont arrivées à la quatrième et cinquième place.

Au classement général par équipes, c'est la sélection nationale militaire qui l'a emporté haut la main, devant l'Avenir de Ben Aknoun. Le représentant du Grand Sud algérien, en l'occurrence, le club de Tamanrasset, a terminé à une honorable troisième place. Selon les organisateurs, 980 coureurs (messieurs et dames, de toutes les catégories d'âge) représentant 100 clubs, de 28 wilayas, ont participé à cette 42e édition du cross-country de «La Soummam», disputée à Acherchour, sur la route de Tichy.