Déjà décisif face au FC Metz, le milieu de terrain de l'Équipe nationale, Hicham Boudaoui a récidivé en offrant les trois points de la victoire à l'OGC Nice dans un match difficile et compliqué joué contre Clermont-Foot, vendredi soir. Boudaoui qui est en lutte acharnée dans son club pour une place de titulaire, a réussi à convaincre son entraîneur qui avait pour rappel, déclaré qu'il n'était pas trop fan du jeu de l'enfant de Béchar. Un statut de titulaire gagné au prix de beaucoup d'efforts, et qu'il doit préserver s'il veut, bien entendu, assurer une place dans l'effectif de Djamel Belmadi en prévision de la prochaine coupe d'Afrique des nations.

Les grands noms ne manquent pas en sélection

Les performances de Hicham Boudaoui en ligue 1 française avec l'OGC Nice, lui ouvrent grandes les portes d'une place en sélection nationale. Seulement, au milieu de terrain Djamel Belmadi se retrouve un peu dans une situation embarrassante, devant le nombre de joueurs qui sont performants avec leurs clubs respectif. C'est le cas, d'Houssem Aouar (AS Rome), Nabil Bentaleb (Lille), Ramiz Zerrouki (Feynoord Rotterdam), Abdelkahar Kadri (Courtrai), Himed Abdelli (Angers), Zorgane Adem (Charleroi) ou probablement Ismaël Bennacer (Milan AC) qu'on annonce comme étant probable pour la CAN. En tout cas, le sélectionneur national Djamel Belmadi a été très clair à ce sujet, «seuls les meilleurs du moment effectueront le voyage en Côte d'Ivoire pour disputer la CAN, le mois de janvier prochain».

Sa situation à Nice le conforte mais...

Remplaçant en début de saison, le milieu de terrain algérien de l'OGC Nice, Hicham Boudaoui, n'a pas perdu le nord. Continuant à travailler sans relâche, le joueur formé au Paradou AC a profité de l'une des rares opportunités offertes par son entraîneur Farioli à Nice, pour prouver sa valeur et gagner des points dans un effectif niçois très riche au niveau du compartiment dans lequel il évolue. Pour rappel, l'arrivée de Francesco Farioli, cet été, l'avait écarté de l'équipe pour devenir le quatrième choix dans le 4-3-3 prôné par le coach italien. Avec une seule titularisation Boudaoui n'avait pas beaucoup de choses à espérer contre ses concurrents directs à l'image de Khephren Thuram, Youssouf Ndayishimiye et Morgan Sanson, arrivé en prêt cet été. À présent, il arrive à se montrer décisif et régulier dans ses performances, ce qui lui a valu la confiance de son entraîneur lors des récentes sorties avec Nice où il a été tout simplement excellent.

Farioli (Ent-Nice): «Boudaoui offre beaucoup de solutions au milieu»

Vendredi en fin de rencontre face à Clermont Foot, l'entraîneur de l'OGC Nice Francesco Farioli est revenu sur le rendement de Hicham Boudaoui dans ce succès arraché contre Clermont avec un but à zéro. Le coach italien de Nice a déclaré «Nous avons décidé de le déplacer (de sentinelle) à un poste plus offensif de n°8 parce que nous savons à quel point il peut être agressif dans son attaque de la surface adverse. Je suis content de ses deux buts. C'est un joueur qui nous offre de nombreuses opportunités dans la manière qu'il a de se projeter dans la surface. Défensivement, il est capable d'avoir un gros volume, de remporter des duels, et à la fin, c'est exactement ce dont on a besoin pour un milieu», affirme le driver des Aiglons, visiblement sous le charme