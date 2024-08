Seuls athlètes algériens en lice, aujourd'hui, dans ces Jeux olympiques 2024 qui se déroulent à Paris du 26 juillet au 11 août prochain, les deux rameurs algériens Sid Ali Boudina et sa compatriote Nihad Benchadli ont bien débuté la journée en se qualifiant en finale de leurs compétitions respectives dans cette spécialité très difficile et éprouvante physiquement. Engagés dans ce tournoi d'aviron (Skiff dames et messieurs), Boudina et Benchadli ont réussi à maintenir leur forme en réalisant deux belles performances. Le rameur algérien Sid Ali Boudina s'est qualifié à la finale C des épreuves d'aviron (Skiff messieurs individuel) des Jeux olympiques de Paris 2024, après avoir terminé à la 3e place de la première série des demi-finales avec un temps de 6:57.06, mercredi au Stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne. «C'était un quart de finale très relevé avec le champion du monde en titre. J'aurais aimé faire plus, mais malheureusement ça n'a pas marché. C'est ça le sport de haut niveau, il y a des victoires et des défaites et il faut l'accepter. Maintenant, il reste le classement général (13e-30e) et je vais tout donner pour aller chercher cette 13e place», a déclaré Boudina à l'issue de la course de ce mercredi. L'Algérien dont c'est la troisième participation à un rendez-vous olympique après ceux de Rio (Brésil) et Tokyo (Japon), disputera samedi (8h42) la finale C. De son côté, Nihad Benchadli s'était qualifiée à la finale E des épreuves d'aviron (Skiff dames individuel). Elle termine dans le top 5 de ce concours qui a eu lieu aussi ce mercredi au Stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne. Benchadli aura cette journée du jeudi pour bien récupérer de ses efforts et attaquer cette finale prévue vendredi pour déterminer le classement de la 30e à la 35e place.