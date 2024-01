En confiance depuis l'entame de la coupe d'Afrique des nations, le buteur de l'Équipe nationale, Baghdad Bounedjah, a répondu présent encore une fois, ce samedi, lors du match important joué contre le Burkina Faso où la défaite était interdite pour les Verts, au risque de quitter précipitamment cette compétition. En réussite, Bounedjah a marqué un doublé salvateur pour les Verts. Une belle performance qui fait de lui l'un des joueurs les plus prolifiques dans l'histoire des buteurs de l'Équipe nationale. En effet, Baghdad venait d'inscrire son 30e but en sélection. L'enfant d'El Bahia a ainsi dépassé une légende du football algérien, en l'occurrence Lakhdar Belloumi. Par ailleurs, avec trois buts marqués lors de cette CAN 2024, le joueur d'Al Sadd en est à son 5e en phase finale de coupe d'Afrique. Il égale aussi Riyad Mahrez et Islam Slimani et pointe aussi à 1 but de Belloumi, auteur de 6 réalisations. Auteur donc d'un doublé, le premier de sa carrière dans une phase finale d'une coupe d'Afrique des nations, l'attaquant de l'Équipe nationale, Baghdad Bounedjah, a été le sauveur de l'Algérie face au Burkina Faso, samedi passé à Bouaké. Son second but égalisateur marqué lors du temps additionnel, a ressuscité les Verts qui sont toujours en course pour une qualification au prochain tour.

Désigné l'homme du match, Bounedjah a été au rendez-vous, avant- hier. L'attaquant d'Al Sadd s'est aussi montré à la hauteur de la confiance placée en lui par l'entraîneur Djamel Belmadi.

En dépit de cette grosse prouesse, Baghdad préfère évoquer la performance collective face au Burkina: «Nous avons fait un grand match, on savait que ce serait dur. Nous avons assuré ce qu'il fallait pour rester en vie dans ce groupe. Le mérite revient à tout monde même si je suis très content de mon doublé. Le chemin reste long et on n'a pas du tout l'intention de s'arrêter là. C'est le résultat qui compte le plus, même si je dois aussi dire que nous sommes passés à côté d'une meilleure performance. L'adversaire était difficile et très coriace, mais on a quand même répondu présent, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Jouer à 14h00 sous une aussi grande chaleur n'était pas évident, mais on a tout donné pour arracher ce résultat qui nous maintient en vie», dit-il d'emblée lors de la conférence de presse qui a suivi sa consécration de meilleur joueur du match. Voulant connaître les raisons de ces deux buts encaissés et ces erreurs qui ont ramené les deux buts du Burkina Faso, l'attaquant de l'Équipe nationale, Baghdad Bounedjah, refuse de porter la responsabilité sur ses camarades et préfère rester positif en évoquant surtout la force de caractère du groupe et cet esprit d'équipe affiché tout au long de ce duel soldé sur un résultat nul de deux buts partout. «Oui on a manqué parfois d'attention dans le match, on ne va incriminer personne parce que l'on joue en équipe. Moi quand je marque, ça me met en confiance mais la première chose à faire, c'est de défendre avec des coéquipiers. L'entraîneur nous a parlé. Si on avait terminé 0-0 à la mi-temps, on aurait pu rentrer pour gagner, mais après ce but encaissé, il fallait au moins ne pas perdre. C'est ce que nous avons bien fait. Maintenant, il va falloir vite se remettre et confirmer contre la Mauritanie pour se qualifier au second tour», a-t-il conclu.